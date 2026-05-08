Sakarya Büyükşehir Mayıs kültür sanat etkinlikleri kapsamında OSM'de gösterilen 'Kanto' filmi, yoğun ilgi gördü. Gösterim sonrası Yönetmen Ensar Altay ile başrol oyuncusu Sinan Albayrak, filmin perde arkası, karakter hazırlıklarını söyleşide sinemaseverlerle paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür ve sanat takvimi sinemaseverlere özel bir programla devam etti.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, 2024 yapımı 'Kanto' filmi beyaz perdeye yansıdı. Film sonrası Yönetmen Ensar Altay ve başrol oyuncusu Sinan Albayrak sinemaseverlerle söyleşide bir araya geldi.

Ünlü isimler filmin ortaya çıkış süreci, karakterlerin hazırlanışı, çekim aşamaları ve hikâyenin perde arkasına dair detayları sinemaseverlerle paylaştı.

Yönetmen Ensar Altay, filmin hazırlık sürecinin uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, 'Bu hikâyeyi kurarken izleyicinin karakterlerle bağ kurmasını istedik. Her sahnenin kendi içinde bir duygusu ve mesajı var. Seyircinin film boyunca o atmosferi hissetmesi bizim için çok değerliydi. Bugün burada salonu dolduran ve film sonrası düşüncelerini bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. İzleyicinin filme dair farklı yorumlarını dinlemek, yeni projeler için de bizlere ilham veriyor' ifadelerini kullandı.

'HİKÂYEYE UZUN SÜRE ODAKLANDIM'

Başrol oyuncusu Sinan Albayrak ise canlandırdığı karaktere hazırlanırken yoğun bir süreç geçirdiğini belirterek, 'Karakterin duygusunu izleyiciye doğru aktarabilmek için hikâyenin dünyasına uzun süre odaklandık. Böyle özel gösterimlerde seyirciyle bir araya gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Film boyunca seyircinin verdiği tepkileri görmek çok kıymetliydi. Söyleşi bölümünde gelen sorular da filmin dikkatle izlendiğini gösterdi. Sanatın insanları bir araya getiren güçlü bir tarafı var' dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide sinemaseverler, filmin sahneleri, karakterleri ve hikâyesine dair görüşlerini paylaşırken etkinlik hatıra fotoğrafıyla sona erdi.