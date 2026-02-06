Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında gün boyu Tıp Merkezi'nde kurulu olan stantta erken teşhisin önemine dikkat çekti. Farkındalık çalışmaları kapsamında test kitleri dağıtıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamındaİl Sağlık Müdürlüğüyle birlikte kanser hastalığına, tedavi sürecine ve erken teşhisin önemine dikkat çeken anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Büyükşehir Tıp Merkezi'nde kurulan stantta vatandaşlara kanserle ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve uygun yaş grubundaki vatandaşlara ücretsiz kanser tarama testleri dağıtıldı.

Kurulan stantta vatandaşlara kanserde erken tanının hayati önemi, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatılırken, yaş gruplarına göre yapılması gereken kanser taramaları hakkında doğrudan yönlendirme yapıldı. Ayrıca uygun yaş grubunda bulunan 55 vatandaşa kolon kanseri taraması için Gaitada Gizli Kan Testi dağıtılırken, test kitlerini alan vatandaşlar, tarama sürecinin devamı ve profesyonel destek almaları amacıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve EğitimMerkezlerine (KETEM) yönlendirildi.