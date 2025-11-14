Gölcük Belediyesi ve MEDAR Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gölcük Projesi kapsamında görevli doktorlar, mahalleri tek tek gezerek vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve MEDAR Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği, ilçe sakinlerinin sağlık bilincini artırmayı hedefleyen 'Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gölcük Projesi' Hasaneyn Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle devam etti.

Mahalle sakinlerinin katılım gösterdiği etkinlikte uzman doktorlar, sağlık konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Erturun, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Neslihan Özlem Al ve Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Gökçen Halhallı, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili sunumlar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

MERAK EDİLEN SORULAR CEVAPLANDIRILDI

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner'in de katıldığı etkinlikte katılımcılara yönelik mini sağlık testleri yapıldı. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise mahalle halkı, merak ettikleri sağlık konulara, uzmanlar açıklık getirildi. Vatandaşların memnun kaldığı 'Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gölcük Projesi' etkinliği, belirlenen program dahilinde ilçe genelinde devam edecek.