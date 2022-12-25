Yeni araştırma; Ceviz öğrencileri stresten koruyor

22 Aralık Perşembe akşamı Raffles İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “Bugün burada, 2022 yılı Altın Lider Ödülleri kapsamında halk oylaması ile beni Türkiye’nin en beğenilen CEO’su ödülüne layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Anadolu’nun değerli propolisini ve inovatif özelik taşıyan katma değerli arı ürünlerini tüketicilerimiz ile buluşturmanın verdiği manevi güçle birlikte, arılardan gelen bu mucizevi doğal ürünlerin şifasını tüm dünyaya ulaştırmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BEE’O Propolis olarak 2013 yılında İTÜ ARI Teknokent’te kuruldukları günde Türkiye’de ilk yerli propolis üretimini başlatan şirket olduklarının altını çizen Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sözlerine “Sık sık hastalanan oğlumun bağışıklık sistemi sorununa bir çare ararken tanıştığım, ama o yıllarda ülkemizde üretilmeyen propolisi, ülkemizde ilk defa üretmek ve özütleyerek insan vücudunun sindirebileceği damla formuna getirmek için KOSGEB ve İstanbul Teknik Üniversitesi Ar-Ge destekleri ile kurduğumuz firmamız BEE’O, bugün hem ülkemizin hem de Avrupa’nın, katma değerli arı ürünlerinden takviye edici gıda ve cilt bakım ürünleri en büyük firması haline geldi. Ne mutlu ki bu gururu, 30 ülkeye ihracat yaparak ve ülkemizin değerlerini dünyaya duyurarak taşımaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi yüksek kalitede üretmenin yanı sıra, sağlık etkilerini de bilimsel çalışmalarla ortaya koyarak Ar-Ge merkezli üniversite-sanayi iş birliği yaklaşımıyla ilerliyoruz.

Yaptığımız bilimsel çalışmalarla, arıcılık alanında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle, kurulduğumuz günden bu yana 58 ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Bu başarı tabi ki bir tesadüf değil, arı gibi çalışkan ekibimizle, tıpkı bir arı kovanı gibi hiç durmadan çalışarak, ortak akıl, uzmanlık ve yoğun emekle elde ettik. Ama daha gidecek çok yolumuz olduğunu ve bu yolun dün olduğu gibi bugün de riskler ve engellerle dolu olabileceğini biliyoruz. Engeller bizi asla yıldırmadı, hatta tam tersi bizi daha güçlü kıldı ve kabiliyetlerimizi geliştirdi. Her yeni güne yeni bir öğrenme süreci olarak bakıyoruz. Sürekli gelişime inanıyor ve ARILARDAN gelen bu eşsiz ürünlerin şifasını tüm dünyaya ulaştırabilmek için, bir dünya markası olma yolculuğumuza, emin adımlarla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ARI VARSA, HAYAT VAR!” diyerek devam etti.