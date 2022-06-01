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Yaza Fit Girmek için 7 adım...

Uzun süren kış mevsimi ardından birdenbire havaların ısınmasıyla yaza hızlı bir giriş oldu. Peki siz yaza nasıl hazırlık yaptınız? Bahar aylarında nasıl beslendiniz? Plajlarda, sahillerde hedeflediğiniz görüntüye sahip misiniz? Eğer değilseniz de, emin olun geç kalmadınız. Yaşam tarzı haline getireceğiniz pratik önerilerle bu her zaman mümkün.

SAĞLIK 01.06.2022, 14:13 01.06.2022, 14:40 Murat Aydın
Yaza Fit Girmek için 7 adım...

Uzun süren kış mevsimi ardından birdenbire havaların ısınmasıyla yaza hızlı bir giriş oldu.  Peki siz yaza nasıl hazırlık yaptınız? Bahar aylarında nasıl beslendiniz? Plajlarda, sahillerde hedeflediğiniz görüntüye sahip misiniz? Eğer değilseniz de, emin olun geç kalmadınız. Yaşam tarzı haline getireceğiniz pratik önerilerle bu her zaman mümkün.

Bahar ayları ile birlikte pek çok kişide yaza daha fit ve daha güzel bir vücutla girme isteği doğuyor. Yapılan hatalardan bazıları; yaza fit görüntü ile girmek adına kısa sürede çok düşük kaloriler içeren yanlış diyetler uygulamaktır. Detoks, arınma adı altında geçen diyetleri tercih etmek  yerine sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek her sene yaza sayılı günler kala bikini, mayoların içinde fit görünecek miyim telaşını ortadan kaldıracaktır. 

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme Diyet Bölümünden Dyt. Benan Koç,  yaza fit girmek için 7 altın uygulama sundu. 

1.Kahvaltı öğününü atlamayın.

Kahvaltı hakkında yapılan çalışmalara göre kahvaltı öğününü atlayan bireylerin kalp damar hastalıkları ve diyabete bağlı ölüm riski artmaktadır bu nedenle kahvaltı öğünü atlanmamalı. Kahvaltı öğününüzü aşağıdaki gibi çeşitlendirebilirsiniz ;

1 adet haşlanmış yumurta + 3 yemek kaşığı lor peyniri+ domates+ salatalık+ 1 ince dilim ananas

Kırmızı biberli omlet + 1 ince dilim beyaz peynir + maydanoz + 2 adet wasa

4 yemek kaşığı yoğurt + 1 küçük boy muz + 2 yemek kaşığı yulaf + 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

2.Yeteri kadar su tüketmeyi ihmal etmeyin.

Yaz aylarında vücudumuz normalden çok daha fazla sıvı ve elektrolit kaybetmektedir. Kaybedilen sıvının yerine konması için su tüketimi çok önemlidir. Su içmek için susama ihtiyacınızı beklemeyin. Su içmeyi unutuyorsanız telefonunuza su hatırlatmaları ekleyebilirsiniz. Su tüketme konusunda düzenli alışkanlığınız yoksa veya su içmeyi sevmiyorsanız içtiğiniz suyu meyve, çubuk tarçın , maydanoz ekleyerek aromalandırabilirsiniz. Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeyi unutmayın.

3.Gazlı ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlandırın.

Havaların ısınmasıyla birlikte çoğumuz soğuk kalorili içecekler tercih etmekteyiz bu içeceklerin fazla kalori içerdiğini unutmayalım.

4.Taze meyve ve sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

Meyve ve sebze grubunu mevsiminde tüketmek oldukça önemlidir. Mevsim dışında tüketilen besinler yeteri kadar besleyici olmamaktadır. Yaz aylarında öğünlerinize ekleyeceğiniz sebze ve meyve grubunda çok fazla çeşitlilik bulunur. Öğünlerinizde; taze fasulye, patlıcan, kabak , dolmalık biber , enginar , semizotu , börülce , bamya , gibi yaz sebzelerini, ara öğünlerinizde ise;  karpuz , kavun , şeftali , kayısı , kiraz , üzüm , erik , karadut vb yaz meyvelerini tercih edebilirsiniz.

5.Lokmaları yavaş çiğneyin.

Tabağınıza alınan yemeği hızlı bir şekilde yerseniz beyninize “doydum” sinyali gitmeyecek ve daha fazla yemek isteyeceksiniz. Lokmalarınızı yavaş çiğnemek hem tokluk hissinize daha çabuk ulaştıracak hem de doyma hissinin oluşmasıyla ihtiyacından fazla besini yememiş olacaksınız.

6.Daha çok hareket edin.

Havaların ısınmasıyla gündelik hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerle fiziksel aktivitemizi artırabiliriz. Bu değişikliklerden bazıları; daha az toplu taşıma ve araç kullanarak gideceğimiz kısa mesafelere yürüyerek gitmek veya iş çıkışı havaların güzelleşmesiyle hafif tempoda yürüyüşler gerçekleştirmek olabilir.

7.Uyku düzenize dikkat edin.

Yetersiz uyku bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar bu yüzden 7-8 saat yeteri kadar uyumak bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

MEVSİM MEYVELERİ İLE YAPABİLECEĞİNİZ YULAF LAPASI TARİFİ :

MALZEMELER

1 SU BARDAĞI BİTKİSEL SÜT VEYA YARIM YAĞLI SÜT

3 YEMEK KAŞIĞI YULAF EZMESİ

½ KÜÇÜK BOY MUZ

10 ADET ÇİLEK

1 TATLI KAŞIĞI BİTTER DAMLA ÇİKOLATA

1 TATLI KAŞIĞI HİNDİSTANCEVİZİ RENDESİ

YAPILIŞI:

1 SU BARDAĞI SÜT İLE RONDODAN ÇEKİLMİŞ YULAF ÇIRPMA TELİ İLE KARIŞTIRARAK KISIK ATEŞTE PİŞİRİYORUZ. PUDİNG KIVAMINI ALINCA ATEŞTEN TENCEREMİZİ ÇEKİP ½ KÜÇÜK BOY MUZU ÇATAL YARDIMIYLA PÜRE HALİNE GETİRDİKTEN PUDİNGİN İÇERESİNE KARIŞTIRIYORUZ. YULAF LAPAMIZIN ÜSTÜNÜ ÇİLEK DİLİMLERİ, DAMLA ÇİKOLATA VE HİNDİSTAN CEVİZİ RENDESİ İLE SÜSLÜYORUZ.

AFİYET OLSUN.

#yaz #fit #yeniyüzyıl üniversitesi #Gazeosmanpaşa Hastanesi #ÖzelGaziosmanpaşaHastanesi #Dyt. Benan Koç
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