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Yaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor! Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

Sıcak havalarda kalp hastalıkları ve kalp krizi tetikleniyor. İklim değişikliklerinin tüm dünyada anormal değişimlerinin görüldüğü bu zamanlarda çok dikkatli olunması gerekiyor.  Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte, yapılması gerekenler...

SAĞLIK 04.07.2022, 09:14 Murat Aydın
Yaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor! Nelere Dikkat Etmeliyiz? 

Sıcak havalarda kalp hastalıkları ve kalp krizi tetikleniyor. İklim değişikliklerinin tüm dünyada anormal değişimlerinin görüldüğü bu zamanlarda çok dikkatli olunması gerekiyor.   Yaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor! Nelere Dikkat Etmeliyiz? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme konu hakkında bilgiler verdi. 
Mevsim değişikliklerinin insan metabolizmasını etkilediği bu zamanlarda özellikle yaz aylarında meydana gelen sıcaklık artışları sağlığımızı olumsuz etkileyebilmektedir. Sıcak havalarda kalp hastalıkları ve kalp krizinin tetiklendiği bilinmektedir. İklim değişikliklerinin tüm dünyada anormal değişimlerinin görüldüğü bu zamanlarda çok dikkatli olunması gerekmektedir. 

Sıcak havalarda vücudumuz ısı dengesini sağlayabilmek için bazı kontrol mekanizmalarına sahiptir. Terleme ve damar genişlemesi en bilinen vücudun düzenleme mekanizmasıdır. Gerek terleme, gerekse idrar yolu ile vücudumuz sıvı ve elektrolit kaybeder. Damarların genişlemesi ise damarlarda dolaşması gereken kan hacminin artmasını tetikler ve kalbin normalden daha fazla efor sarf etmesine neden olur.  Bu iki mekanizma belirli bir süre sonra kısır döngü içerisine girer. Şayet sıcağa maruziyet devam ederse ve kaybolan sıvı yerine konulamazsa kalp başta olmak üzere tüm organlar olumsuz etkilenmeye başlar. Çarpıntı ve aşırı efor kalp damar hastalıklarına sahip insanlar için tehlikelidir ve kalp krizi meydana gelebilir. Kalp yetersiziliği nedeni ile tedavi gören hastalarda sıvı elektrolit dengesi sınırda seyrettiğinden bu durumdan çok çabuk etkilenirler ve sınırda olan organ fonksiyonları çok hızlı bir şekilde iflas edebilir.  

Şayet yüksek tansiyon veya kalp yetersizliği nedeni ile ilaçlar kullanıyorsanız kontrollerinizi aksatmayın. Çünkü kullanılan ilaçlar vücudumuzdaki mineral dengesini değiştirebilir ve doktorunuz tarafından ilaç değişimi veya doz ayarı yapılması gerekebilir. Yüksek tansiyon hastaları ise aşırı terleme susuzluğun yarattığı durumdan çok çabuk etkilenirler inme ve felç durumları gibi kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Tansiyonlarınızı gün içerisinde ölçümler yaparak kontrol ediniz ve ilaçlarınızı yanınızda mutlak suretle taşıyınız. 

Vücudunuzu susuz bırakmayın. Su alımını arttırmanız gerekiyor, özellikle kalp yetersiliği ve böbrek fonksiyonları iyi olmayan kişilerin su tüketimlerini daha dikkatli yapmaları gerekir. Bunun için evinize baskül almanız çok iyi bir seçim olacaktır. Günlük tartılarak sıvı fazlasını kontrol edebilirsiniz. Yine ayaklarımızda dizin altında, kaval kemiğinin ön yüzünde ve aşağı bölgesinde parmağınızla bastırdığınızda göçme olup olmadığını kontrol etmeniz iyi bir yöntemdir. Bu sayede vücudunuzda biriken aşırı sıvıyı tahminen anlayabilirsiniz ancak her daim doğru öneri ve tercihler için doktor kontrolünde takiplerinizi yaptırmayı unutmayın. Maden suyu tüketimi mineral dengesizliklerine yol açabileceğinden aşırı tüketimi sakıncalıdır. Özellikle böbrek yetersizliğine ve kalp yetersizliğine sahip kimselerde bu durum hayati öneme sahiptir. 

İmkanınız var ise dışarı çıkmak akşam saatlerini tercih edin.  Öğle saatlerini tercih etmeyiniz. Gölge ve serin bölgeler seçmeye özen gösterin. Güneş ışınlarını direk emen koyu renkli kıyafetler yerine bol, havadar ve açık renkli kıyafetler giymeye özen gösteriniz. Denize girecekseniz sabah erken saatler veya ikindi vakitlerinden sonrayı tercih ediniz. 

Yiyecek seçiminde hazmetmesi kolay gıdalar seçiniz, yağlı yiyeceklerden ve işlenmiş gıdalardan kaçınmanız gerekiyor. Yeşil sebze ve hazmı kolay lifli gıdaları tercih ediniz . Unutmayınki sindirim sisteminiz yorgunsa sizde yorgunsunuz, mutlu ise sizde mutlusunuzdur. 

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