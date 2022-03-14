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Yapay zeka ile tüp bebek olur mu?

Türkiye’de yapay zeka ile tüp bebek uygulamasını kullanan ilk hekimlerden olan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Yapay zeka da bize ilk denemede gebeliği sağlayacak olan en sağlıklı embriyoyu seçmiş oluyor” diyor. 

SAĞLIK 14.03.2022, 11:58 Murat Aydın
Yapay zeka ile tüp bebek olur mu?

Türkiye’de yapay zeka ile tüp bebek uygulamasını kullanan ilk hekimlerden olan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bizim amacımız tüp bebekte her zaman ilk denemede gebeliği yakalamak. Yapay zeka da bize ilk denemede gebeliği sağlayacak olan en sağlıklı embriyoyu seçmiş oluyor” diyor. 

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Öncelikle tüm hekim arkadaşlarımın sorunlarının çözüme kavuşacağı, çareler için adımlar atılması temennisi ile 14Mart Tıp Bayramı’mızı tüm içtenliğimle kutluyorum. “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’’ felsefesi ile vatanıma, milletime hizmet etmekten onur duyuyorum. Bu ülkede yaşadığım müddetçe de daha ileriye, en ileriye adım atmaktan çekinmeyeceğim, insanlar için teknolojinin sınırlarını da sonuna kadar zorlayacağım. Bu anlamda bu güzel günde sizlerle tüp bebek alanında yaptığımız en teknolojik gelişmemizi paylaşmaktan gurur duymaktayım” diyerek yapay zeka ile tüp bebek yöntemi hakkında bilgiler verdi...

GEBELİĞİN SAĞLIKLI DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ 

Tüp bebek tedavisi sürecinde yumurta ile sperm döllendikten sonra en kaliteli embriyoyu transfer etmek ve gebeliği yakalamak en önemli amaçtır. Ayrıca gebeliğin sağlıklı devam etmesi ve kalp atımının sağlıkla duyulması da çok önemlidir. Gebeliğin sağlıkla devam etmesi ve kalp atımlarının duyulması hem embriyonun genetik yapısı, hem de embriyonun kalitesi ile ilişkilidir. Yapay zekâ ile en kaliteli ve genetik yapısı normale en yakın embriyo seçimi yapılarak hem ilk transferde gebelik elde edilir, hem de tüp bebekle elde edilen gebeliğin sağlıkla devam edilmesi sağlanır. Tüp bebekte artık amaç kanda gebeliğin pozitif olmasından çok, sağlıklı bebeğin kucağa alınması olmuştur. Yapay zekâ bu anlamda en sağlıklı embriyoyu seçmekte ve sağlıklı gebelik elde edilmektedir. Ayrıca tüp bebek denemesinde kalan hangi embriyoların dondurulması konusunda da yardımcı olmaktadır.

GEREKSİZ İŞLEMLER ÖNLENİR 

Genetik tanılı tüp bebek yapılacak grup olan 38 yaşından ileri kadın yaşında, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, genetik bozukluk öyküsü olan çiftlerde hangi embriyonun genetik tanıya gönderilmesi gerektiği hakkında da yapay zekalı tüp bebek yöntemi bizlere bilgi vermektedir. Bu şekilde hem genetiği normal embriyoyu seçme konusunda yardımcı olmaktadır, hem de gereksiz girişimleri önlemektedir.

İYİ BİR TARAMA TESTİ OLARAK DA KULLANILABİLİR 

Tüp bebekle elde edilen gebeliklerin düşükle sonuçlanması, kalp atımının durması ve fetusta ileri tarihte ayrıntılı ultrasonda görülebilecek anomalilerin artmasını önlemek için çok iyi bir tarama testi olarak kullanılabilir ve güven aralığı yüksektir. 

YAPAY ZEKALI TÜP BEBEK YÖNTEMİNİN TEDAVİ SÜRECİNE KATKILARI:

İlk tüp bebek denemesinde gebelik elde etme

Tüp bebekle elde edilen gebeliklerde düşüklerin önlenmesi

Genetik tarama yaparak en kaliteli embriyoyu transfer edebilmek ve kalan en iyi embriyoları dondurma imkânı sağlamak

Hangi embriyoya genetik tanı yapılacağı konusunda yardımcı olmak ve en doğru sonucu en hızlı şekilde elde etmek

Özellikle genetik tanılı tüp bebek istemeyen ileri yaştaki kadınlarda embriyonun sağlıklı gebelik getirme şansını arttırmak

Genetik tanı yapılması gerekli olmayan çiftlerde uyarıda bulunmak ve transfer öncesi genetik tanı yapılmasını önermek.

Her alanda gelişmeleri takip ederken çocuk istemi için teknoloji de hızla değişmekte, gelişmekte ve biz de bunları yakından takip etmekteyiz. Başarı oranı en yüksek işleri yapmak, Türkiye’de ‘ilk’leri yapmak bir Türk hekiminin en büyük amacıdır. Bizler de hekimler olarak en ileriye gitmeye devam edeceğiz.

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