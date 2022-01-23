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Uzmanı uyardı; Karlı ve Buzlu zeminde yürürken nelere dikkat edilmeli

Meteorolojiden gelen uyarılarla Türkiye’nin pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. R. Gökhan Ulusoy buzlu zeminde dikkat edilmesi gerekenleri paylaşarak, başlıca 10 güvenlik uyarısında bulundu. 

SAĞLIK 23.01.2022, 00:27 Murat Aydın
Uzmanı uyardı; Karlı ve Buzlu zeminde yürürken nelere dikkat edilmeli

Meteorolojiden gelen uyarılarla Türkiye’nin pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Durum böyle olunca alınması gereken güvenlik önlemlerinin en başında sokakta yürürken ve araba kullanırken dikkat edilmesi gerekenler önem kazandı.

Hava koşullarından dolayı arabalarını çıkarma konusunda hassasiyet gösteren ve toplu taşımayı kullanmayı tercih eden vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken kurallar önemli. Herhangi bir fiziksel hasara yol açmadan uyarıları dikkate almak,  tedbirler basit gibi görünse de mutlaka doğru uygulamak için uzmanlara kulak vermek gerekiyor. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. R. Gökhan Ulusoy dikkat edilmesi gerekenleri paylaşarak, başlıca 10 güvenlik uyarısında bulundu. 

  1. Kar yağışı sonra zeminde oluşan ıslaklık, kayganlık ve sonrasındaki buzlanmalardan minimum derecede etkilenmek için öncelikle yeri iyi tutan, sıkı ve güvenli basan ayakkabılar giyin, özellikle düz tabanlı ayakkabılardan kaçının.
  2. Kaygan olabilecek ıslak, karanlık veya buzlu kaldırımda yürürken daha yavaş adımlarla daha kısa adımlar atın.
  3. Güvenli yürümek için ayaklarınızı hafifçe dışa doğru çevirin, dizlerinizi bükülü tutmaya özen gösterin.
  4. Merdivenleri kullanırken mutlaka tırabzanlardan tutun.
  5. Ellerinizin cebinizde olması kayma durumunda dengenizi bulmanızı engeller, bu yüzden ellerinizi korumak için eldiven kullanın, kayma durumunda kollarınızı yanlara doğru hızlıca açmak dengeyi önemli ölçüde iyileştirebilir. 
  6. Dikkatiniz dağınık yürümeyin; cep telefonlarınıza bakmaktan kaçının.
  7. Islak gibi görünen kaldırım aslında siyah buz olabilir. Dikkatli yaklaşın. Sadece birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü, erimiş buzun/karın yeniden donmasına neden olarak yüzeyleri özellikle kaygan hale getirebilir.
  8. Kayma yaparsanız, özellikle ağrılı ve iyileşmesi yavaş olabilen kuyruk sokumu kemiğiniz üzerine düşmekten kaçının. Kontrol edebiliyorsanız, vücudunuzun etli bir kısmına, örneğin yan tarafınıza düşmek en iyisidir.
  9. Yarı kapalı alanlardan geçerken yürüdüğünüz yerden yukarı doğru bakarak kontrol edin ve neyin altında yürüdüğünüzden emin olun. Çatı, tente vb alanlarda biriken karların oluşturduğu buz sarkıtları yaralanmalara neden olabilir. 
  10.  Kapalı alanlara giriş yaparken dikkatli olun. İş yeri, AVM, sosyal mekanlar..vb alanlara girerken, sizden önce giriş yapanlardan dolayı ıslak ve kaygan olan zeminde özenli ve kontrollü basmaya devam edin. Bina içindeki pürüzsüz zeminin kaymanıza neden olabileceğini unutmayın. 

Eğer kayma, düşme, burkulma olursa mutlaka dikkate alarak önemle uygulamanız gerekenler ise şöyle: 

Düşme sonrası burkulma veya kırıklar olabilir.

Bağlarınız, kemiği kemiğe bağlayan ve eklemlerinizi yerinde tutan sert, elastik benzeri bantlardır. Bir burkulma, bağın liflerinin yırtılmasından kaynaklanan bir yaralanmadır. Bağ kısmen veya tamamen yırtılabilir. Ayak bileği burkulmaları en sık görülen burkulma türüdür. Burkulan bağlar genellikle hızla şişer ve ağrılıdır.

Yaralanmadan sonra mümkün olan en kısa sürede soğuk uygulama yapın ve ilk 48 saat boyunca veya şişlik düzelene kadar 2-3 saatte 1 defa 10-15 dk süreyle cildi koruyarak buz uygulamaya devam edin. Buz uygularken, doku hasarına neden olabileceğinden çok uzun süre kullanmamaya dikkat edin.

Şişmeyi önlemeye veya sınırlamaya yardımcı olmak için yaralı uzvunuzu mümkün olduğunca kalp seviyesi üzerine kaldırın.

İlk müdahale sonrası mutlaka doktorunuza görünün.

Kırık, kemiğin bütünlüğünün bozulması durumudur. Kırıklar açık veya kapalı olabilir. Düşme sonrası etkilenen bölgede şiddetli ağrı, deformite olması kırık lehinedir. Etkilenen bölgeyi hareket ettirmekten kaçının, mümkünse sabitleyin ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

#kar #buz #buzluzemin #ortapedi #Travmatoloji #Doç. Dr. R. Gökhan Ulusoy #Gaziosmanpaşa Hastanesi #Yeni Yüzyıl Üniversitesi
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