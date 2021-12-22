TURKOVAC için acil kullanım izni resmen çıktı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa’daki Turkovac aşı üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile online görüşme gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı aldığı müjdesini verdi.

Acil kullanım onayı alan TURKOVAC’ın seri üretimine başlanması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye’de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüsü aşısı TURKOVAC'ın bugün itibarıyla acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC'ın üretim tesisindeki törene canlı bağlantı ile katıldı.

Yerli aşının seri üretimine geçişinden duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugün, ülkemizin ilk yerli corona virüs aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağımız aşımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran corona virüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir.

Üstelik, bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş patenti bize ait bir ürün olması çok daha anlamlıdır.

Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür.

Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve BionTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşımız TURKOVAC'ı da sunabileceğiz.

Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum.

Bu vatandaşlarımızı en kısa zamanda randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz.

Salgın döneminde maske dahil olmak üzere elimizdeki tıbbı malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık.

Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz.

TURKOVAC'ın üretimi ile birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

Bir kez daha aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşının ne zaman uygulanacağını sorması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı, seri üretime başlamış durumdayız. Halk sağlığı tarafından ve devamında bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz rehberliğinde bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinde bu tetkiklerin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız yıl bitmeden” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara ise, “PCR’ı pozitif olan, şikayeti olanlarla değerlendirildiği zaman TURKOVAC kolunda sadece 20 kişi, karşı kolda 40 kişi vardı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Bizim aşımız hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.