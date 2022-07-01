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Türkiye’nin iyileştiren gücü  Abdi İbrahim’e 4 prestijli ödül

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu ve Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğinde gerçekleştirilen Brandverse Awards’ta ilaç kategorisinde Altın Ödül kazandı.

SAĞLIK 01.07.2022, 11:19 Murat Aydın
Türkiye’nin iyileştiren gücü  Abdi İbrahim’e 4 prestijli ödül

Kurulduğu günden bu yana hayatı iyileştirme misyonu çerçevesinde çalışmalar yürüten Abdi İbrahim, başarısını taçlandıran ödüllere yenilerini ekledi. Abdi İbrahim, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) desteği ve Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğinde gerçekleştirilen Brandverse Awards’ta ilaç kategorisinde Altın Ödül kazandı. 20’nci Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde ise Abdi İbrahim ve Abdi İbrahim Otsuka toplamda 3 farklı dalda ödüle layık görüldü.

TÜRK ilaç sektörüne 20 yıldır liderlik eden Abdi İbrahim, Türkiye’nin prestijli 2 organizasyonu tarafından ödüllendirildi. Abdi İbrahim, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards’ta SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde, ilaç kategorisinde Altın Ödül kazandı. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) düzenlediği 20’nci Altın Pusula Ödülleri’nde ise yeni internet sayfasıyla Dijital İletişim – Kurumsal Web Siteleri kategorisinde, Sosyal Etki Raporu ile de Kurumsal Raporlar kategorisinde ödüle layık görüldü. Abdi İbrahim Otsuka’nın hayata geçirdiği ‘Öyle Söyleme!’ hareketi ise Kurumsal Sorumluluk-Sağlık kategorisinde ödülün sahip oldu. 

Brandverse Awards’ta 55 binden fazla sosyal medya hesabı incelendi

Brandverse Awards kapsamında Veri Analitiği Ödülleri Bölümü için her yıl olduğu gibi bu yıl da 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 dönemini kapsayan değerlendirmede; takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucunda her kategorinin en başarılı markaları belli oldu. Bu markalar arasında Abdi İbrahim de yerini aldı. 

Altın Pusula’da 3 ödül birden

Abdi İbrahim 20’nci Altın Pusula Ödülleri’nde, yeni internet sayfası ile Dijital İletişim Kurumsal Web Siteleri kategorisinde, “Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim’in Türkiye’deki Sosyoekonomik Etkisi” isimli raporu ile de Kurumsal Raporlar kategorisinde kazanan oldu. Kurumsal Sorumluluk –Sağlık kategorisinde ise Abdi İbrahim Otsuka, toplumda ve dilde karşılaşılan damgalama ve ayrımcılığa son vermeyi amaçlayan “Öyle Söyleme” hareketi ile ödüle layık görüldü.

“İyileştirmeye olan sonsuz tutkumuzla milyonlarca kişiye daha iyi ve daha sağlıklı bir hayat sunmaya gayret ediyoruz”

Hayata geçirdikleri farklı projelerle ve ilaç sektöründeki inovatif çalışmaları ile birçok ödüle layık görüldüklerini belirten Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül şunları söyledi: “Abdi İbrahim olarak Brandverse Awards ve Altın Pusula gibi prestijli organizasyonlarda ödüle layık görülmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Yürüttüğümüz projelerin ve vizyonumuzun sadece iş hedeflerini karşılamakla kalmayıp, otoriteler tarafından da ödüllendirilmesi, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Biz sadece ilaç üretmiyoruz, iyileştirmeye olan sonsuz tutkumuzla her gün, milyonlarca kişiye daha iyi ve daha sağlıklı bir hayat sunmaya gayret ediyoruz ve onların hayatlarına dokunuyoruz. Bu hedefimize yönelik köklü ve yenilikçi yapımızın gücüyle geleceği şekillendiren adımlar atıyoruz. 20 yıldır Türk ilaç sektörünün kesintisiz lideri olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilkleri başarmaya ve öncü olmaya devam edeceğiz.” 

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