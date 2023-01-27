Türkiye Sağlık'ta dibe vurdu; Araştırmayı ABD'li kuruluş yaptı

Kadınların genel sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişiminde Türkiye 122 ülke içinde 119’uncu olduğu bildirildi. Özellikle duygusal sağlık alanında Türkiye’nin dibe vurduğu görüldü.

Suudi Arabistan, Benin, Togo gibi ülkeler bile bizden iyi durumda olması dikkat çekti. ABD merkezli araştırma kuruluşu Gallup tarafından hazırlanan Küresel Kadın Sağlığı Endeksi, Türkiye açısından üzücü sonuçlar verdiği bildirildi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine erişim, duygusal sağlık, temel ihtiyaçlar, bireysel sağlık gibi kriterlerin değerlendirildiği listede Türkiye 122 ülke içinde 119'uncu sırada yer aldığı vurgulandı.

Türk kadınlarının en kötü olduğu alan duygusal sağlık olduğunun altı çizildi. Bu kategoride 121'inci olan Türkiye sadece Afganistan'ı geride bırakabildiği bildirildi.

İŞTE O SIRALAMA:

ERDOĞAN; "ÇAĞ ATLADIK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarayda sağlık çalışanlarıyla geçen yıl sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftarda Millî teknoloji hamlesiyle ülkeye savunma sanayisinden yazılıma kadar her alanda çağ atlattıklarını ifade ederek, “Dünyanın beş önemli inşaat firmasından birinin Türkiye’den çıktığını görüyoruz.” şeklinde konuşmuştu.

BAKAN KOCA: SAĞLIKTA ÜLKEMİZİN ÇAĞ ATLADIĞI BİR DÖNEMİ YAŞADIK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'nin sağlık sistemini överek, “Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşadık. Bu dönemi vatandaşımızın layık olduğu hizmete en üst seviyede kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istiyoruz.” ifadesini kullanmıştı.