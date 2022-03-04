Türkiye'nin ilk ve tek Medikal Araştırma Kurtarma Ekibi...

Türkiye’nin ilk ve tek sağlık personelinden oluşan MAKE EKİBİ ( Medikal Araştırma Kurtarma Ekibi) Deprem anı ve tahliye tatbikatı’nda öğrencilerin yanındaydı.

1-7 Mart Afet ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde seçilen pilot okullarda bugün saatler 11:30 u gösterirken eş zamanlı olarak ‘Deprem anı ve tahliye tatbikatları’ yapıldı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Kaymakamı Numan Hatipoğlu’nun da katılımıyla Mithat Paşa İlköğretim Okulunda gerçekleşen tatbikatta öğrenciler, öğretmenlerinin önderliğinde kurallara uygun bir şekilde bahçeye çıktılar.

Öğrencilere, öğretmenlere ve tüm okul personeline olası bir depreme karşı hazırlıklı olunmasını amaçlayan bu tatbikat sırasında, temsili olarak yaralı öğrenciler ve müdahaleler canlandırıldı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi tarafından Türkiye’de ilk defa tamamı sağlık personeli tarafından oluşturulan MAKE ( Medikal Arama Kurtarma Ekibi) ‘nin Başkanı olan Başhekim Yardımcısı Dr Yıldıran Özel, afet durumunda yapılan çalışmalarda verdikleri desteğin önemini belirtti.

Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumlarının başkanlığında Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifika belgesini alan MAKE EKİBİ, Türkiye’de ilk defa bir sağlık kurumu tarafından oluşturulan tamamı sağlık personelinden oluşan uzman kadroya sahip.