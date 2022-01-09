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Türk Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Turkovac yanıtı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, "Şimdi bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC'ı üretiyor, adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız?" sözlerine TTB'den yanıt geldi.

SAĞLIK 09.01.2022, 01:51 09.01.2022, 02:04 Murat Aydın
Türk Tabipleri Birliği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Turkovac yanıtı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, "Şimdi bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC'ı üretiyor, adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız?" sözlerine TTB'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Karaman'da yaptığı konuşmasında, Türkiye'de acil kullanım onayı verilen Turkovac aşısı ile ilgili hiçbir bilgi, araştırma veya yarar zarar sonuçlarının paylaşılmadığını, bilimsel çalışma sonuçlarının paylaşılmaması halinde Turkovac'ı önermeyeceklerini dile getiren TTB'ye sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın “Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar ‘böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok ama yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar” sözlerine TTB'den yanıt gecikmedi.

“YİNE TTB'YE SALDIRI SEZONU AÇILMIŞ”

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sosyal medya hesabından Turkovac ile ilgili uluslararası kayıtları paylaşarak, acil kulanım onayı verilen Turkovac'ın 3. faz verilerinin tamamlanmasına henüz 13 gün kaldığını belirtti. Fincancı, “Yine TTB'ye saldırı sezonu açılmış. Sorun şu ki Turkovac aşı çalışması 3. Faz ön verileri dahi yayınlanmamış, hatta ön verilerin tamamlanma tarihine daha 13 gün, çalışmanın tamamlanmasına 2 yıldan fazla zaman var”  ifadelerini kullandı.

“TTB'NİN HALK SAĞLIĞINI KORUMA SORUMLULUĞU VAR”

Fincancı paylaşımında TTB'nin görevinin açık olduğunu belirterek, “Ayrıca TTB görevleri açık, aşı araştırması alanın uzmanlarının sorumluluğu, Türk Tabipleri Birliği de halk sağlığını koruma sorumluluğu gereği toplumu olası yarar/zarar ile ilgili bilgilendirmeye çalışır”dedi.

HEKİMLİK ANDINI PAYLAŞTI

TTB, Aile Hekimliği Kolu AHEK ise “Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” ifadeleriyle birlikte, “Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma, önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbı bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne ant içerim” şeklindeki ‘Hekimlik Andı’nı paylaştı.

#Türk Tabipleri Birliği #rterdoğan #Turkovac #TTB #TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
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