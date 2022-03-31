Türk Kalp Vakfı Özel Ödülü YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Doç Dr Mehmet Balkanay’ın  

Her yıl, kalp damar hastalıklarına karşı halkımızın uyarılması, bilinçlendirilmesi, hastalanmadan önce sağlıklarına dikkat etmelerinin sağlanması ve farkındalıklarının arttırılması konusunda etkinlikler düzenleyen Türk Kalp Vakfı, bu yıl ‘Kalbini Koru, Yaşama Bağlı Kal’ sloganı ile kalbimizi hatırlayıp, ona iyi bakmamız gerektiğini anlatıyor.

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven’in yaptığı açılış konuşması sonrasında Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr Reşat Bahat başta olmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve özel ödülün sahibi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç Dr Mehmet Balkanay ‘Kalp Haftası’na ilişkin konuşmalar yaptılar. Kalp Nakli konusunda teknolojik gelişmelerle birlikte, Organ naklinin önemi konusunda da mesajlar verdiler.

Türk Kalp Vakfı binası konferans salonunda gerçekleşen törende Ohsad (Özel Hastaneler Birliği) Başkanı Dr Reşat Bahat ve YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Müdürü Sn Arzu Kaya Öztaş’a başarılı çalışmaları ile verdikleri destekten dolayı özel plaket verilirken, 34. Kalp Haftası sebebiyle Doç Dr Edip Kürklü Özel Ödülü, eşi Doç Dr Sema Kürklü tarafından YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi – Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek Sistemleri Merkezi Direktörü Doç Dr Mehmet Balkanay’a verildi.

Doç Dr Mehmet Balkanay Kimdir

1989 yılında Türkiye’de ilk kez başarıyla gerçekleşmiş olan KALP NAKLİ OPERASYONU’ndaki ekibin içinde henüz genç bir hekimken yer alan, o günlerden bugünlere uzanan tarihi ve teknolojik gelişmelerin her daim içinde bulunan ;

Doç. Dr. Mehmet Balkanay, 1950 Denizli doğumludur.

Şirinköy İlkokul, Merkez Ortaokul, Denizli Lisesi: 1968.

1976 Hacettepe Üniversitesi Tıp Doktoru Unvanı aldı

1987 Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı görev yaptı.

1989 TC Sağlık Bakanlığı Koşuyolulu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı

2009 Koşuyolu Eğ. Ar. Hst. Kalp ve Damar Cerrahisi Başkanlığı ve KALP NAKLİ Sorumlu hekimi olarak görev yaptı.

2014 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KALP NAKLİ Merkezini kurdu.

2017 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi KALP NAKLİ Merkezini kurdu.

TC Sağlık Bakanlığı: Mersin Eğitim Hastanesi, İzmit Derince Eğitim Hastanesi, Batman Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerini kurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Hastanesi Kalp Nakli Merkezlerinin kurulmasına büyük katkılarda bulundu.

Bu yıllar içinde 88 KALP NAKLİ ve 149 Mekanik kalp nakli cihazı,

Yaklaşık; 15 000 Kalp ve Damar ameliyatı ve konsültan hekimlik,

Dünya Tıbbi Literatürüne 100’e yakın bilimsel makale ve atıf,

KALP NAKLİ için bir orijinal kurtuluş tekniği,

AÇIK KALP Cerrahisi için 3 Orijinal cerrahi teknik ve damar cerrahisi için de 1 Orijinal teknik gerçekleştirdi

Türkiye’de İLK UZUN TAKİPLİ KALP Naklinden bu yana asıl uğraşlar verdi, Kalp Nakli ve Kalp Yetmezliğinde çok sayıda hastaları oldu.

Görevine hala Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ’nde devam etmektedir.

Çalıştığı Yerler :

KOŞUYOLU KALP EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 30 YIL ( KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTANI, UZMANI, BAŞ ASİSTANI, ŞEF MUAVİNİ, KLİNİK ŞEFİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLULUK, 5 YIL KALP NAKLİ MERKEZİ SORUMLUSU). BU DÖNEM İÇERİSİNDE EN AZ 10.000 BİN AÇIK KALP CERRAHİSİ OPERASYONU. 66 KALP NAKLİ VE KONU İLE İLGİLİ PEK ÇOK OPERASYON VE 34 UZUN DÖNEM KALP DESTEK SİSTEMİ OPERASYONU VE 73 KISA DÖNEM KALP DESTEK SİSTEMİ OPERASYONU.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KALP NAKLİ KURULUŞU VE AYNI MERKEZDE KALP NAKLİ MERKEZİNİN KURULUŞU VE 2 KALP NAKLİ BİR MEKANİK KALP DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE AÇIK KALP CERRAHİSİ KURULUŞLARI: 1) BATMAN BÖLGE HASTANESİ, İZMİT DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ , MERSİN DEVLET HASTANESİ AÇIK KALP CERRAHİSİ KURULAŞLARI .

Tıbbi Alanları:

HER TÜRLÜ AÇIK KALP CERRAHİSİ

KALP NAKLİ

MEKANİK KALP DESTEK SİSTEMLERİ