banner314

banner325

Son Dakika

Türk Kalp Vakfı Özel Ödülü YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Doç Dr Mehmet Balkanay’ın  

Türk Kalp Vakfı Özel Ödülü YYÜ Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Doç Dr Mehmet Balkanay’a verildi. Türk Kalp Vakfı tarafından bu yıl 34.cüsü düzenlenen, ‘Doç Dr Edip Kürklü Özel Ödülü’, 1989 yılında Türkiye’nin başarıya ulaşan ilk kalp nakli ekibinde yer almış ünlü hekim Doç. Dr. Mehmet Balkanay’a verildi. 

SAĞLIK 31.03.2022, 12:46 Murat Aydın
Türk Kalp Vakfı Özel Ödülü YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Doç Dr Mehmet Balkanay’ın  

Her yıl,  kalp damar hastalıklarına karşı halkımızın uyarılması, bilinçlendirilmesi, hastalanmadan önce sağlıklarına dikkat etmelerinin sağlanması ve farkındalıklarının arttırılması konusunda etkinlikler düzenleyen Türk Kalp Vakfı, bu yıl  ‘Kalbini Koru, Yaşama Bağlı Kal’ sloganı ile kalbimizi hatırlayıp, ona iyi bakmamız gerektiğini anlatıyor. 

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven’in yaptığı açılış konuşması sonrasında Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr Reşat Bahat başta olmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve özel ödülün sahibi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç Dr Mehmet Balkanay ‘Kalp Haftası’na ilişkin konuşmalar yaptılar. Kalp Nakli konusunda teknolojik gelişmelerle birlikte, Organ naklinin önemi konusunda da mesajlar verdiler. 

Türk Kalp Vakfı binası konferans salonunda gerçekleşen törende Ohsad (Özel Hastaneler Birliği) Başkanı Dr Reşat Bahat ve YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Müdürü Sn Arzu Kaya Öztaş’a başarılı çalışmaları ile verdikleri destekten dolayı özel plaket verilirken,  34. Kalp Haftası sebebiyle Doç Dr Edip Kürklü Özel Ödülü, eşi Doç Dr Sema Kürklü tarafından YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi – Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek Sistemleri Merkezi Direktörü Doç Dr Mehmet Balkanay’a verildi. 

Doç Dr Mehmet Balkanay Kimdir 

1989 yılında Türkiye’de ilk kez başarıyla gerçekleşmiş olan KALP NAKLİ OPERASYONU’ndaki ekibin içinde henüz genç bir hekimken yer alan, o günlerden bugünlere uzanan tarihi ve teknolojik gelişmelerin her daim içinde bulunan ; 

Doç. Dr. Mehmet Balkanay, 1950 Denizli doğumludur.

Şirinköy İlkokul, Merkez Ortaokul, Denizli Lisesi: 1968.

1976 Hacettepe Üniversitesi Tıp Doktoru Unvanı aldı

1987 Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı görev yaptı.

1989 TC Sağlık Bakanlığı Koşuyolulu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı

2009 Koşuyolu Eğ. Ar. Hst. Kalp ve Damar Cerrahisi Başkanlığı ve KALP NAKLİ Sorumlu hekimi olarak görev yaptı.

2014 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KALP NAKLİ Merkezini kurdu.

2017 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi KALP NAKLİ Merkezini kurdu.

TC Sağlık Bakanlığı: Mersin Eğitim Hastanesi, İzmit Derince Eğitim Hastanesi, Batman Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerini kurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Hastanesi Kalp Nakli Merkezlerinin kurulmasına büyük katkılarda bulundu.

Bu yıllar içinde 88 KALP NAKLİ ve 149 Mekanik kalp nakli cihazı,

Yaklaşık; 15 000 Kalp ve Damar ameliyatı ve konsültan hekimlik,

Dünya Tıbbi Literatürüne 100’e yakın bilimsel makale ve atıf,

KALP NAKLİ için bir orijinal kurtuluş tekniği,

AÇIK KALP Cerrahisi için 3 Orijinal cerrahi teknik ve damar cerrahisi için de 1 Orijinal teknik gerçekleştirdi

Türkiye’de İLK UZUN TAKİPLİ KALP Naklinden bu yana asıl uğraşlar verdi, Kalp Nakli ve Kalp Yetmezliğinde çok sayıda hastaları oldu.

Görevine hala Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ’nde devam etmektedir. 

 Çalıştığı Yerler : 

KOŞUYOLU KALP EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 30 YIL ( KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ASİSTANI, UZMANI, BAŞ ASİSTANI, ŞEF MUAVİNİ, KLİNİK ŞEFİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLULUK, 5 YIL KALP NAKLİ MERKEZİ SORUMLUSU). BU DÖNEM İÇERİSİNDE EN AZ 10.000 BİN AÇIK KALP CERRAHİSİ OPERASYONU. 66 KALP NAKLİ VE KONU İLE İLGİLİ PEK ÇOK OPERASYON VE 34 UZUN DÖNEM KALP DESTEK SİSTEMİ OPERASYONU VE 73 KISA DÖNEM KALP DESTEK SİSTEMİ OPERASYONU.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KALP NAKLİ KURULUŞU VE AYNI MERKEZDE KALP NAKLİ MERKEZİNİN KURULUŞU VE 2 KALP NAKLİ BİR MEKANİK KALP DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE AÇIK KALP CERRAHİSİ KURULUŞLARI: 1) BATMAN BÖLGE HASTANESİ, İZMİT DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ , MERSİN DEVLET HASTANESİ AÇIK KALP CERRAHİSİ KURULAŞLARI .

Tıbbi Alanları:

HER TÜRLÜ AÇIK KALP CERRAHİSİ

KALP NAKLİ

MEKANİK KALP DESTEK SİSTEMLERİ

#Doç Dr Mehmet Balkanay #YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi #Türk Kalp Vakfı Özel Ödülü
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir