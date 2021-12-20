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Türk Bilim adamları Ani bebek ölümlerine karşı ‘Lohusa Cihazı’ geliştirdi…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü öğretim üyeleri tarafından giyilebilir ‘Lohusa Cihazı’ geliştirildi.

SAĞLIK 20.12.2021, 14:07 Murat Aydın
Türk Bilim adamları Ani bebek ölümlerine karşı ‘Lohusa Cihazı’ geliştirdi…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü öğretim üyeleri tarafından giyilebilir ‘Lohusa Cihazı’ geliştirildi. Yeni ebeveyn olmuş annelerin yeni doğan bebeklerini emzirirken bebeğin kendi mide içeriğini aspire etmesi yani akciğerine kaçabilme riski ile gerçekleşebilen Ani Bebek Ölüm Sendromu riskini (ABÖS) önlemek için geliştirilen proje, ebeveynin uzun süre hareketsizliğini analiz ederek ebeveyni titreşimli ve sesli bir uyarı ile uyandırıyor. Ortak çalışma yürütülen ekip, proje için patent başvurusu yaptı.

“Korku ve kaygı oksitosin ve prolaktin hormonlarını etkiler”

Lohusa dönemindeki annelerin klinikte ve evde yaşadığı zorluklara dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan; “Yalnızlık ve yorgunluk ile uykusu geldiğini ifade eden anneler bizim bu cihazı geliştirmek zorunda olduğumuzu düşündürdü. Bazen anneler, bebeklerini kendi yataklarına alıp, yatakta emzirdiğini ifade edebiliyorlar. Bu bizim istemediğimiz bir durum olsa da özellikle en az 2 saatte bir besleme sağlarken bu durumlarda yanlarında mutlaka bir yardımcının olmasını öneriyoruz. Çünkü bu sırada yorgun ve uykusuz kalan anneler bir taraftan da olur da uyursam endişesi yaşamaktadırlar. Korku ve kaygı oksitosin ve prolaktin hormonlarını etkiler ve bu hormonlar ile süt üretiminde değişkenlik sağlayabilir. Bu döngü birbirini etkileyerek sağlıksız bir durum ortaya çıkarır.” şeklinde konuştu.

“Sık gözlem de oldukça önemlidir”

Yeni doğan bakımı eğitimi sürecinde Ani Bebek Ölüm Sendromu riskine dair bilgilerinde verildiğini dile getiren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğr. Gör. Günay Arslan, “Biz annelere yeni doğan bakımı eğitimi verirken bazı başlıkların üzerinde özellikle duruyoruz. Bunlardan biri yeni doğanların yatarken kesinlikle yastık kullanmaması. Fakat bununla birlikte yataklarında bir eğim de olsun istiyoruz böylece aspirasyonun önüne geçilebilir. Bunun için genellikle yatağın alt baş kısmına bir yastık koyarak yatağı eğilimli hale getirmelerini istiyoruz. Böylece aspire etme riski azalacaktır. Aynı zamanda beslenme sonrası bebeğin bir süre kucakta dik durumda tutulması da aspirasyon riskini azaltacaktır. Sık gözlem de oldukça önemlidir. Bütün bu bakım uygulamaları dışında yorgunluğun verebileceği durumlara karşı cihazımızın da fayda sağlayacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

 “Bu fikrimizin patent başvurusunu yaptık”

Geliştirilen Lohusa Cihazının Ani Bebek Ölümü Sendromuna dair farkındalık oluşturmasına da fayda sağlayacağını dile getiren Öğr. Gör. Günay Arslan, “Yeni doğan bebeğini emziren annenin kafasına takılması ile kullanılan, ebeveynin uzun süre hareketsizliğini analiz ederek ebeveyne titreşimli ve sesli uyarı veren ve bu şekilde ani bebek ölüm sendromu riskini önleyen giyilebilir bir lohusa cihazı düşündük. Bu fikrimizin patent başvurusunu yaptık. Patent başvurumuzun aynı zamanda bu gibi durumların farkındalığını sağlamak üzere faydalı olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Anne ‘ya uyursam’ kaygısı yaşamasın”

Cihazın tasarım fikrini toplumdaki kırmızı kurdele ya da taç kullanımı gibi geleneksel uygulamalardan esinlenerek bulduklarını ifade eden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğr. Gör.  Ayça Demir Yıldırım ise “Toplumumuzda kırmızı kurdele ya da taç kullanımı vardır. Bu taçlar ya da kurdeleler geleneksel bir uygulama olmakla birlikte konfor da sağlamaktadır. Biz bu ikisini birleştirerek istenilen renkte bir taç olsun dedik. Anne uzun süre başını hareket ettirmediğinde uyarı versin ki böylece anne ‘ya uyursam’ kaygısı yaşamasın. Bu kaygı ile ayrıca bir saat kurmasın ya da yanında biri kalmak zorunda olmasın. Biz istedik ki; annenin başına taktığı bir taç olsun, anne hareket etmediğinde sesli, titreşimli uyarı versin böylece annenin uyuya kalması gibi durumların önüne geçebilelim.” dedi.

#üsküdar üniversitesi #Lohusa Cihazı
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