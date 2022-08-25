Sosyal hayatı etkileyen idrar sorunlarına mucize çözüm

Ani ve önlenemeyen idrar kaçırma/idrar yapamama, omurilik yaralanmaları, sistit, kronik kabızlık ve benzeri ağrılı mesane sendromlarında etkin bir uygulama olan ‘Mesane pili’ bölgedeki sinirleri uyandırarak uygun hastaların tuvalet ihtiyaçlarını kontrol edebilmelerine yardımcı olan bir yöntemdir.

İdrar kaçırma veya yapamama sorunlarını etkin bir şekilde tedavi etmek için, lokal anestezi uygulaması ile takılan ‘mesane pili’ hakkında YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr Fatih Altunrende; idrar sorunu olan hastaların sosyal hayatını olumsuz etkileyen bu durumun mucizevi bir şekilde ortadan kalktığını söyledi.

Sakral Nöromodülasyon ( Mesane Pili) İdrar Kaçırma ve İdrar Yapamamaya Çözüm

Mesane pili, ilaç tedavisine yanıtsız idrar kaçırma ve idrar yapamama vakalarına kalıcı çözüm sağlayabiliyor. Son yıllarda kullanımı artan sakral nöromodülasyon cihazı hastaların hayat kalitesini artıyor. Sürekli olarak sondalı kalan hastaların kendiliğinden idrar yapmasına olanak sağlayarak, tamamen normal bir hayata dönülmesini sağlamaktadır. Bunun yanında özellikle kadınlarda sık görülen aşırı aktif mesane sendromunun son basamak tedavisinde kullanılmaktadır.

Mesane Pili Operasyonu Nasıl Yapılır?

Öncelikle tedaviye uygun olup olmadığınızı mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşmelisiniz. Uygun hastalarda işlem iki seans olarak uygulanmaktadır. İlk seans test aşaması olarak planlanmaktadır. Sakrum kemiği üzerine elektrot yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla geçici olarak modülasyon başlatılmaktadır. Farklı modlar denenerek hastanın fayda görüp görmediği tespit edilmektedir. Fayda gören hastalarda en uygun mod belirlenmektedir. Test fazı 2-4 hafta arasında sürmektedir. Başarı sağlanan hastalarda ikinci bir aşama olarak mesane pili kalıcı hale getirilmektedir. Genellikle kalçanın üst kısmına yerleştirilir ve vücut cihazla ilgili herhangi bir parça bulunmaz.

Sakral Nöromodülasyon Kimlere Uygulanır?

İdrar yapamama

İdrar kaçırma

Ağrılı mesane sendromu

Aşırı aktif mesane

Kronik kabızlık

Sakral Modülasyon Cihazı Sonrası İlaç Kullanılmasına Gerek Kalmaz

Başarılı işlemler sonrasında hastaların ek ilaç kullanmasına gerek kalmamaktadır. Mesane pili kullanılan enerji miktarına göre değişmekle birlikte 4-6 yıl arasında kesintisiz olarak çalışabilmektedir. Dışardan kişiye özel verilen bir monitör yardımıyla pilin durumu sürekli olarak kontrol edilebilir. Batarya ömrünü tamamladıktan sonra kısa bir işlem ile değiştirilebilir.

Nasıl Çalışır?

Sakral nöromodülasyon cihazı sakral sinirlere sürekli olarak elektriksel uyarı gönderilmesi prensibine göre çalışmaktadır. Bu sayede idrar yapılmasını sağlayan sinir ağının çalışması düzenlenebilmektedir. Mesane çıkışı tıkanıklığı olmayan ve nörojenik mesane mevcudiyetinde hastaların kendiliğinden idrar yapması sağlanabilir. Sürekli yada aralıklı olarak sonda kullanmak zorunda olan hastalar sakral nöromodülatör ile sondadan kalıcı olarak kurtulabilmektedir.

Hangi Merkezlerde Uygulanabilir?

Sakral nöromodülatör cihazı uygulanması ve takibi önemli bir tecrübe istemektedir. Cerrahın tecrübesi işlemin başarı şansını önemli oranda artırmaktadır. Bu nedenle referans merkezlere başvurulması önem arz etmektedir.

Test Fazından Hastanede Kalınması Gerekmez

Test fazı iki hafta kadar sürse de genellikle hastanede kalınması gerekmez. Hastanın durumunu hekiminin istediği şekilde kaydederek 3-5 günde bir görüşme için kontrole gelmesi yeterlidir. Her iki ameliyat için sadece bir gün hastane yatışı yeterli olmaktadır.

Sondasız Bir Yaşam Mümkün

Sonda kullanmak zorunda kalan hastaların yakından bildiği gibi sonda ile yaşam ciddi oranda hayat kalitesini bozar. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar, sondaya bağlı ağrı, yara gibi bir çok sorun görülebilmektedir. Ayrıca idrar kaçırma sorunu bazı hastalarda sosyal hayatı imkansız hale getirmektedir. Bu sorunları mucizevi bir şekilde ortadan kaldırabilen nörosakral modülasyon geleneksel tedavilere yanıt alınamayan tüm hastalara önerilmelidir.