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Son Dakika

Son dakika... Yılşaşı sofrasında yediklerinize dikkkat edin...

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Benan Koç; yeni yıl sofrasında yediklerimize dikkat etmenin önemini hatırlattı. Sohbetle birlikte yemek yerken ne yediğimizin dikkatten kaçmasına izin vermeden sağlıklı menüler oluşturmanın en pratik yol olduğunu vurguladı. 

SAĞLIK 30.12.2022, 12:36 30.12.2022, 12:49 Murat Aydın
Son dakika... Yılşaşı sofrasında yediklerinize dikkkat edin...

Yeni yılın çoşkusunu kutlamak adına ailemizle, arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle buluştuğumuz keyifli sofralarda bol çeşit yemek, kuruyemiş, tatlı, cipsler,  ve mezeler yerlerini alıyor. Yeni yıla girmenin vermiş olduğu heyecanla buluşulan sofralarda aşırıya kaçınılmamalıdır. Yılbaşında tercih edilen abartalı yiyecekler çeşitli sindirim sorunlarına yol açabilir. Siz de yılbaşı gecesi sonrası yediğiniz şeyler için pişman olmak istemiyor, mide rahatsızlıklarına sebebiyet vermek istemiyorsanız, yılbaşı kutlamaları için sofralar hazırlanırken hem keyifli hem de sağlıklı seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Benan Koç; yeni yıl sofrasında yediklerimize dikkat etmenin önemini hatırlattı. Sohbetle birlikte yemek yerken ne yediğimizin dikkatten kaçmasına izin vermeden sağlıklı menüler oluşturmanın en pratik yol olduğunu vurguladı. 

Kendinizi gün boyu aç bırakmayın. 

Yılbaşı sofrasında aşırıya kaçılacağı düşünülerek gün içerisinde aç kalmak bu gecede daha çok ve hızlı yemek yemenize neden olacaktır. Güne haşlanmış yumurta, peynir, sebze çeşitleri ve mevsim yeşillikleriyle yapılmış bir kahvaltı ile başlanabilir daha sonrasında hafif bir öğle yemeğinde yağsız sebze yemeği ile birlikte bir porsiyon kadar yoğurt veya 1 bardak kadar kefir tüketilebilir, böylelikle yılbaşı sofrasına çok aç oturmamış olup yemekte aşırıya kaçmayacaksınızdır.

Yağlı mezeler (dolma, sarma, kızartma )yerine yoğurtlu ve zeytinyağlı mezeleri tercih edin.

Yoğurtlu kabak, havuç, kereviz zeytinyağı ile hazırlanmış köz patlıcan veya kırmızıbiber vb. mezeler yılbaşı menünüze eklenebilir, tüketiminde ise porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli aşırıya kaçılmamalı.

Soframızda bol yeşillik ile yapılmış bir salata, haşlanmış sebze salatası veya kuru baklagil salatasına mutlaka yer verilmeli. 

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi daha az yağlı bir et olması nedeniyle sağlıklı bir ana yemek alternatifidir. Doymuş yağ oranı fazla olan kırmızı et yerine haşlama, yağsız tavada ızgara veya fırında yapılmış tavuk, hindi, balık tercih edilmeli ve mutlaka mevsim yeşillikleriyle yapılmış bir salata ana yemeğin yanına ilave edilmeli. Ana yemeği ile birlikte servis edilen karbonhidrat kaynaklarından (pilav, makarna, patates ) uzak durmaya özen gösterin.

Kalorili atıştırmalıklara dikkat edin.

Sofra sonrası güzel eğlence ve muhabbetlere devam ederken tüketilen kalorili kaynaklara dikkat edilmeli, oluşabilecek mide rahatsızlıkları ve hazımsızlık şikayetlerini en aza indirmek adına yemekten sonra tüketilen atıştırmalıklara ( kuruyemiş, tatlı, kuru meyveler veya meyve ) tüketimine ara verilmeli. Cips, çikolata, çekirdek, şekerlemeler gibi yüksek kalori içeriğine sahip besinler yerine çiğ kuruyemişler, kurutulmuş meyvelerin tercih edilmesi sağlıklı bir seçim yapmanızı sağlayacaktır. Tüketilen kuruyemişin çiğ olarak tüketilmesi ile birlikte porsiyon kontrolüne de dikkat edilmeli bol yenilmesi halinde kuruyemişlerinde bol kalorili içeriğine sahip olduğu unutulmamalı.

Tatlı tüketimine dikkat edin.

Yılbaşı sofrasında yemek porsiyon miktarlarını fazla kaçırıp aşırıya kaçtıysanız tatlı tüketimi yapmamanız sağlıklı bir seçim olacaktır fakat tatlı tüketimi yapılacaksa ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlıları (az şeker ile yapılmış kabak veya ayva tatlısı, sütlaç, muhallebi)tercih edebilirsiniz.

Asitli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalı maden suyu veya şekersiz içecekler tercih edilmeli. 

Bu güzel yeniliklerle dolu yeni yıla girdiğimiz bu gecede yemek odaklı olmak yerine sevdiklerinizle yaptığınız sohbetlerin keyfini çıkarın. Yılbaşı gecesi yemek porsiyon miktarlarını fazla kaçırıp aşırıya kaçtıysanız yılbaşı sonrası nasılsa diyetimi bozdum diye sınırsız yeme davranışınızı devam ettirmek veya suçluluk duyup kendinizi aç bırakmak yerine sağlıklı beslenme rutininize geri dönmelisiniz. Günde 2 fincan yeşil çay, beyaz çay veya melisa gibi ödem atmanıza yardımcı olan bitki çaylarından birini tüketebilirsiniz. Yeni yılın ilk gününe açık havada 30-45 dakikalık bir yürüyüş yapmak yılbaşı gecesi alınan fazla kalorinin bir kısmını harcamanızı ve kendinizi zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Sevdiklerinizle dolu dolu geçireceğiniz musmutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum…

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi ile birlikte menülerinizde yer verebileceğiniz bol yeşillikli bir salata tarifi;

Roka Salatası

2 demet roka

4 adet kırmızıbiber 

1 su bardağı ayıklanmış nar taneleri 

6 yemek kaşığı lor peyniri 

6 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya karabuğday 

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı sirke

10 adet ceviz (toz haline getirelim)

Tarifi: Kinoalarımızı bol suda yıkayın ve süzün. 1 su bardağı kinoayı 1,5 bardak su ile suyunu çekene kadar haşlayın 5-10 dakika demlendirin. Güzelce yıkadığınız rokayı ve kırmızıbiberleri doğrayın. Yeşilliklerimiz üzerine kırmızıbiber, lor peyniri, nar taneleri ve ceviz parçalarını ilave ettikten sonra zeytinyağı, limon suyu, sirke ile hazırlayacağımız salata sosunu ilave edelim.

#yılbaşı #yeniyıl #yemek #diyet #Dyt. Benan Koç #Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
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