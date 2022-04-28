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Son dakika uyarısı; Bayram için 10 Altın kural

Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle tekrar eski haline dönüyor. Dyt. Benan Koç ‘Bayram ve bayram sonrası beslenme de dikkat edilmesi gerekenleri’ anlattı.

SAĞLIK 28.04.2022, 17:03 29.04.2022, 05:14 Murat Aydın
Son dakika uyarısı; Bayram için 10 Altın kural

Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle tekrar eski haline dönüyor. Kalabalık sofraların kurulduğu, çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı bayram sofralarına hayır demek oldukça zor. Hamur işleri ve tatlıları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram sofralarında aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümünden, Dyt. Benan Koç ‘Bayram ve bayram sonrası beslenme de dikkat edilmesi gerekenleri’ anlattı.

Bayramda Beslenme 

1. Doyurucu ve hafif bir kahvaltı öğünü ile güne başlayın.

2. Bayram ziyaretlerinde tüketilen çay ve kahve miktarına dikkat edin. Çay ve kahve fincanlarına şeker ilave etmeyin. İkram edilen çikolata, tatlı ve şeker tüketimini sınırlandırın.

3. Sevdiğiniz bir tatlıyı porsiyon ölçüsüne dikkat ederek ara öğününüze ekleyebilirsiniz. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın

4. Konuk olduğunuz göz döndüren çeşit çeşit yemeklerin olduğu bayram sofralarında tüm yemek çeşitlerinden yemek ve tabağını sürekli doldurmak yerine sadece bir kere her çeşit yemekten az az alarak tabağın doldurması hem göz doygunluğunu artıracak hem de alınan kaloriyi sınırlandıracaktır.

5. Ana öğünlerde tercih ettiğiniz et grubunu hazırlarken ızgara, haşlama,  fırınlama yöntemlerini tercih edin.

6. Sofranızda denge sağlamak için mevsim yeşillikleri ve fırınlanmış sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

7. Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketin.

8. Bütün bir yorgunluğun ardından gün sonu hafif tempoda yürümek hem hareketinizi artıracak hem de gün boyu yediğiniz yemeklerin sindirimini kolaylaştıracaktır.

9. Yemek odaklı olmak yerine sevdiklerinizle yaptığınız sohbetlerin keyfini çıkarın.

10. Bayramın birinci günü çok yediniz diye bir sonraki gün sınırsız yeme davranışınızı devam ettirmeden veya suçluluk duyarak kendinizi aç bırakmadan, sağlıklı beslenme rutinine geri dönün.

Sevdiklerinizle dolu dolu geçireceğiniz mutlu bayramlar…

Bayram sonrası beslenme programı

Sabah uyandıktan sonra: 

1 büyük bardak su (içine birkaç dilim limon ve yeşil elma parçası atabilirsiniz.)

Kahvaltı : 

1 fincan yeşil çay + 1 adet haşlanmış yumurta + 3 yemek kaşığı lor peyniri + mevsim yeşillikleri + söğüş + 1-2 ince dilim organik tam buğday ekmeği

Ara Öğün:

1 fincan kahve + 1-2 adet kuru kayısı

Öğle:

Yeşil mercimekli mevsim salata ( 5 yemek kaşığı haşlanmış mercimek + mevsim yeşillikleri + 4-5 adet cherry domates + ½ avokado + 1 tatlı kaşığı zeytin yağ + ½ limonun suyu) + 1 su bardağı kefir

Ara Öğün:

1 adet wasa veya etimek + 1 ince dilim az yağlı beyaz peynir

Akşam:

1 kepçe çorba + 100 gram haşlanmış tavuk + zeytinyağı ile sotelenmiş fırında kabak + 4 yemek kaşığı yoğurt

Ara Öğün:

1 fincan bitki çayı + 10-12 adet çilek + 2 adet ceviz

Not: Bu beslenme programı herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler için hazırlanmıştır. Lütfen 3 günden fazla uygulamayın ve herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka hekiminize danışın.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve  Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.

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