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SMA Hastası Deniz Bebek için Sanatçı ve Sanatseverlerden destek!

Sanatçılar ve koleksiyonerler, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 31 aylık Deniz Elmas’a destek olmak “31.Online Deniz Elmas için El Ver” sloganı ile online müzayedede bir araya geliyor. Deniz Elmas için El Ver!

SAĞLIK 27.10.2021, 09:37 27.10.2021, 09:55 Murat Aydın
SMA Hastası Deniz Bebek için Sanatçı ve Sanatseverlerden destek!

Çok değerli sanatçılar ve koleksiyonerler, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 31 aylık Deniz Elmas’a destek olmak için online bir müzayedede bir araya geliyor. Artium Modern’in ev sahipliğinde düzenlenecek online müzayedeye en seçkin eserlerini bağışlayan sanat severler, Deniz Bebek için gerekli olan tedavi masrafının karşılanması için tek yürek oluyor. 28 Ekim Perşembe günü başlayacak online müzayede 1 Kasım Pazartesi günü saat 19:00’a kadar sürecek.

“31.Online Deniz Elmas için El Ver” online müzayedesi kapsamında Deniz bebeğin tedavisine destek vermek için bir araya gelen ünlü ressam, sanatçı ve koleksiyonerler arasında Ahmet Güneştekin, Ahmet Oran, Alaaddin Hız, Ayhan Taşkıran, Bubi, Burcu Yavuz, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ, Pınar Du Pre, Resul Aytemur, Murat Mizrahi, Nihal Mavigök Sungur, Nilay Özenbay ve Yücel Dönmez bulunuyor.

Online müzayede kapsamında çok değerli sanatçı ve sanatseverleri bir araya getiren Dursun Gündoğdu; “ Deniz Bebek’e umut ışığı olan, bu müzayede kapsamında katkı sağlayan tüm sanatçı dostlarıma ve sanatseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum müzayededen elde edilecek gelir ile Deniz Bebek’i hep beraber Dubai’ye uğurlamayı başarırız.” dedi.

Elde edilen tüm gelirin SMA Hastası Deniz Bebek’in tedavisine bağışlanacağı online müzayede tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak. Tedavi için çok az zamanı kalan Deniz Bebek’e destek olmak isteyenler https://www.artiummodern.com/ web sitesi üzerinden açılacak olan online müzayedeye giriş yaparak eserler için pey verebilecek.

Deniz Bebek Hakkında

Deniz Elmas SMA tip 1 ölümcül kas hastası. İki aylıkken hastalığının teşhisi konulmuş. Ailesi Zeynep - Oğuz Elmas, Deniz’in yaşaması için yurtdışında uygulanan Zolgensma ilacını alması gerektiğine dikkat çekiyor. Deniz 31 aylık ve şu anda 12 kilo. İlacı alabilmesi için 2 kriter var. Maalesef ilki olan 2 yaş kriterini kaçırmışlar. İkinci kriter olan 13.5 kilo kriterini de kaçırırlarsa evlatlarını kaybedecekler. 1,5 kilo daha almadan tedavi olması gerekiyor.

Tedavi için en uygun teklifi Dubai’de bulunan Al Jalila Children’s Speciality Hospital’den almışlar. Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyaç var.

Dubai için son 462 Bin Dolar

15 aydır süren kampanyada bugüne kadar miktarın yüzde 79’u toplanmış. Tedavi masrafları için 462 bin dolara daha ihtiyaç var. Kampanyanın şeffaflığını içeren valilik izinleri, tüm resmî evraklar, @deniz_sma_ sayfasında mevcut.

#Deniz Bebek #sma hastası
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