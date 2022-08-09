SMA Hastaları adına ödül aldı

İlknur özkuş Sosyal sorumluluk projelerine en çok destek veren iş kadını seçildi.

Sağlıklı Beslenme danışmanı ve yaşam koçu ilknur özkuş özellikle sma hastası çocuklar için yapmış olduğu canlı yayınlar ile bağışlar toplamaya devam ediyor. Sma hastalarına verdiği destek ile gündeme gelen İlknur Özkuş sosyal sorumluluk projeleri adı altında en çok katkı yapan iş kadını oldu.

Özkuş ; Spor sanat ve müzik dünyasından bir çok ünlümün katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde gecesinde " SMA HASTALARINA DESTEK OLMAYI UNUTMAYALIM " mesajı ile dikkat çekti.