Sertleşme bozukluklarına doğal çözüm önerisi!

İktidarsızlık 50 yaş sonrası erkeklerin yaklaşık yarısını etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Değişen yaşam koşulları, iş hayatının getirmiş olduğu stres, tütün ürünlerinin kullanımının artması ve psikolojik faktörler nedeniyle genç yaşlarda da sertleşme bozuklukları görülebilmektedir. Sertleşme bozukluğu bir erkek hastalığı olarak görülse de kadınları da etkilediği tartışılmaz bir gerçektir. Partnerinde sertleşme bozukluğu ya da erken boşalma problemi olan kadınların depresyon gibi sorunları daha fazla yaşadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında mutlu bir evlilik için gerekli faktörlerden biri de mutlu bir cinsel yaşamdır. Tüm faktörler ışığında sertleşme problemleri mutlaka tedavi edilmelidir.

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr Fatih Altunrende, erkeklerde yaşanan sertleşme bozukluklarında doğal çözümleri anlattı. Mutlu bir evlilik ve cinsel hayat için tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Tedaviyi hekiminiz düzenlemelidir.

Cinsel problemlerin toplum içinde gerçek yaygınlığını tespit etmek oldukça zordur. Genellikle hastalar toplum tarafından yargılanmaktan korktukları için hekime başvurmaktan kaçınmaktadır. Özellikle internetten alınan ilaçlar ya da bitkisel tedavi adı altına satılan ilaçlara rağbet gösterildiği gözlemlenmektedir. Bu tip ilaçlar genellikle kaçak yoldan elde edilen etken maddelerin kontrolsüz şekilde satılmasından ibarettir. Dozu ve etkeni tam olarak da bilinmediği için kullanımı sonucunda özellikle kardiyak problemler sıklıkla gözlemlenmektedir. Hekim tarafından verilmeyen bitkisel adı altında satılan kimyasallar kalıcı hasarlara yol açabilir. Cinsellik önemlidir ancak bu şekildeki tedaviler ölüm dahil bir çok sonuçla sonuçlanabilir.

İktidarsızlık tedavisi mümkün bir hastalıktır.

Cinsel sorunlarda tedaviler genellikle davranış değişiklikleri, ağızdan verilen medikal tedaviler, enjeksiyon tedavileri ve penil protez şeklinde tanımlanabilir. Bu tedavilerin belirli yan etkileri olduğu göz önüne alındığında öncelikle yan etkisiz ve kalıcı etki sağlayan bir tedavinin daha ön planda tutulması düşünülmekteydi. Çeşitli tedaviler uzun zamandır denenmekle birlikte sonunda etkisi kanıtlanmış ve yan etkisi bulunmayan bir tedavi kılavuzlarda yerini aldı.

Penis Şok Dalga Tedavisi (ESWT)

Penis şok dalga tedavisi ultrasonik ses dalgalarının penise uygulanarak peniste bir yenilenme sağlanmasını amaçlamaktadır. Tedavinin hafifi ağrı dışında bilinen yan etkisi bulunmaması kullanımını oldukça yaygınlaştırmıştır. Uygulamalar 3-6 veya 9 seans şeklinde planlanarak hastanın ihtiyacına göre uzatılabilmektedir. Her bir seans yaklaşık 10 dakika sürmekte olup, bir arayla uygulanabilmektedir.

Kimlere uygulanır?

İktidarsızlık

Erken boşalma

Peyronie hatalığı (Penis eğriliği)

Kronik Prostatit

Ereksiyon Bozukluklarında Yan Etkisiz, Doğal, Kalıcı Etkili, Tıbbı Tedavi

ESWT tedavisinin etkinliği %50-70 arasında değişmektedir. Kötümser yaklaşımla uygulanan hastaların yaklaşık yarısı tedavi sonrası etki görmektedir. Yan etkisiz ve doğal olarak olarak sağlanan bu fayda uzun süreli olmaktadır. Ayrıca tedavi seanslarının tekrarlanması da mümkündür. Uygulanan cihaz önemli olsa da asıl etki penis anatomisinin iyi bilen bir üroloji uzmanı tarafından uygulanmasındadır. Unutmayın sağlıklı cinsel yaşam herkesin hakkıdır. Mutlaka profesyonel yardım alın.