Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 Omicron varyantı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Omicron varyantı açıklaması geldi. Yapılan açıklamada; "COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor" denildi. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları...

Türkiye'de toplamda 56 kişide görülen Omicron varyantı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor." denildi.

YAKIN TAKİP EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında Omicron ve diğer Kovid-19 varyantlarının tespitine ilişkin sekans analizleri yapılarak sonuçları uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği vurgulandı.

SON DAKİKA: NOKTA MUTASYON TARAMASI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizlerinin yapıldığı ve sonuçların uluslararası platformlarla paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor."