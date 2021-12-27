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Sağlık Bakanlığı günlük vaka tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık itibarıyla Omicron varyantı görülen illeri paylaştı.Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık'tan itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen 3 bin 344 örnekten 42'sinin Omicron varyantı olduğunu açıkladı.
SAĞLIK 27.12.2021, 22:47 Murat Aydın
Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 bilgilendirme Platformu üzerinden 27 Aralık 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.
Tabloya göre son 24 saatte 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise son durumu resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu şekilde duyurdu:
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