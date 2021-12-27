Sağlık Bakanlığı günlük vaka tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 bilgilendirme Platformu üzerinden 27 Aralık 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise son durumu resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu şekilde duyurdu: