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Rahim ağzı kanseri ile mücadelede aşının önemi?

Yarım milyon kadın her yıl rahim ağzı kanseri ile amansız bir mücadeleye giriyor. Kadınlar arasında hem 2.sırada yer alan bu kanser türünden aslında bazı tedbirler sayesinde korunmak mümkün olabilir.

SAĞLIK 13.03.2022, 12:57 Murat Aydın
Rahim ağzı kanseri ile mücadelede aşının önemi?

Yarım milyon kadın her yıl rahim ağzı kanseri ile amansız bir mücadeleye giriyor. Kadınlar arasında hem 2.sırada yer alan bu kanser türünden aslında bazı tedbirler sayesinde korunmak mümkün olabilir.

Son gelişmeler ile yakın zamanda SGK tarafından da karşılanması olası aşı ise alınabilecek en basit tedbirlerin başında gelmekte.

Avrasya Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Yeniocak Yurtsever, rahim ağzı kanseriyle ilgili alınabilecek önlemler ve tedavileri ile ilgili bilgi veriyor.

Serviks kanseri( Rahim ağzı kanseri) nedir?

Serviks kanseri serviks olarak adlandırılan, rahmin alt kısmının (Rahim ağzı) kanseridir. Rahim ve yumurtalık kanserinden sonra en sık üçüncü jinekolojik kanserdir. Serviks kanseri, yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmesine rağmen daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlardaki kadınlar da görülür.

İki tip rahim ağzı kanseri var

Serviks kanserinin iki ana tipi vardır; skuamoz hücreli karsinom ve adenokarsinom. Skuamoz hücreli karsinom genellikle serviksin dış yüzeyinde bulunan skuamöz hücreli epitelyum hücrelerinden köken alır ve daha sık gözükür (% 85). Pap smear testi ile kolaylıkla tanı konulur. Adenokarsinom daha nadirdir, tipik olarak serviksin üst seviyelerinde ki glandüler hücrelerden köken alır ki bu durum rutin tarama metodlarıyla teşhis edilebilmesini güçleştirmektedir. 

Rahim ağzı kanserinin sebepleri

Rahim ağzı kanserinin sebebi HPV (Human papilloma Virus tür) uzun süren, inatçı yüksek riskli HPV enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. HPV enfeksiyonu oldukça sıktır; cinsel aktif insanların çoğu enfektedir çoğu HPV enfeksiyonu bulgu vermez ve serviks kanserine ilerlemez.  13 HPV tipi yüksek risklidir ve serviks kanserine neden olabilir.  HPV 16 ve 18 Türkiye’de servikal kanserlerle ilişkili en sık görülen iki yüksek risk HPV tipidir.

Rahim Ağzı Kanseri Riski Taşıyanlar

  • HPV infeksiyonu riskinin artmasına neden olan birden fazla cinsel partneri bulunan kadınlar,
  • Yüksek riskli cinsel aktivitede bulunan partneri olan kadınlar,
  • Erken yaşta ilk cinsel ilişkisinde bulunan kadınlar,
  • Sigara kullanan kadınlar,
  • Anne ya da kız kardeşinde rahim ağzı kanseri olan kadınlar,
  • Ayrıca zayıf bir bağışıklık sistemi kadında HPV enfeksiyonu gelişme olasılığını artırarak serviks kanseri gelişme riskini arttırır.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri

Serviks kanserinin erken evrelerinde tipik olarak belirti yoktur. En erken bulgu rutin jinekolojik muayene esnasında saptanan anormal Pap smear sonucu olacaktır. İleri evrede ise en sık belirti cinsel ilişki sonrası kanamadır.

Rahim ağzı kanserinin teşhisi

Serviks kanseri oldukça yavaş gelişir, böylece belirtisiz dönem yıllar sürebilir. Pap smearda anormal hücrelerin tespit edildiği evre yüzde yüz tedavi edilebilir evredir. Tarama, jinekolojik muayene ile yapılmaktadır. Servikse sürülen yumuşak bir fırça yardımıyla o bölgedeki hücreler toplanır. Bu hücrelerin bir mikroskopi camı üzerine yayıldığı ve incelendiği yönteme Pap-smear testi, hücreler içerisinde eğer mevcutsa HPV virüsünün DNA'sının tespit edildiği yönteme HPV-DNA testi adı verilmektedir. Smear testi sonucunda anormal hücre oluşumları görülürse Kolposkopik inceleme yapılır ve rahim ağzından biobsi alınarak laboratuvara gönderilir. Biyopsi sonucunda rahim ağzı kanseri tespit edilirse kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını görmek için ek testler yapılabilir.

Kimlere tarama yapılır?

Serviks kanseri taramasına, cinsel olarak aktif kadınlarda 21 yaşından itibaren başlanılmalıdır. En az 65 yaşına kadar, uygun aralıklarla tarama testlerine devam edilmelidir. Rahim alınması (histerektomi) operasyonu yapılan kadınlarda rahim ağzı ile ilgili bir anormallik yoksa tarama sonlandırılabilir. 21 ile 29 yaş arasında 3 yılda bir pap-smear testi uygulanır. 30 yaşından sonra ise her 5 yılda bir HPV-DNA ve pap-smear testleri birlikte uygulanmalıdır. Buna alternatif olarak, 3 yılda bir tek başına pap-smear testi uygulanabilir.

Rahim kanserinde tedavi mümkün mü?

Kanserin tedavisinde uygulanacak yöntemler kanserin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak değişebilir. Küçük, erken evre kanseri olan hastalar histerektomi (rahim ve rahim ağzının çıkarılması) ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. İlerlemiş rahim ağzı kanserinde ise kemoterapi ve radyoterapiye ek olarak bazı durumlarda ameliyat uygulanabilmektedir.

Serviks kanserinden korunmak için;

HPV Aşıları: Rahim ağzı kanseri gelişiminde en önemli risk faktörü olan HPV enfeksiyonunu önlemek üzere geliştirilmiş olan HPV aşıları ile en çok kanser riski barındıran HPV tiplerine karşı korunma sağlanabilir (Tip 16 ve tip 18).

Sigara ve tütün ürünlerinin bırakılması

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma:  Cinsel ilişkide bariyer yöntemlerin (prezervatif) kullanımı ve tek eşliliğin tercih edilmesi ile genital enfeksiyonların geçiş riski azaltılabilir

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi

Düzenli Olarak Smear Testi: Düzenli olarak Pap smear testi yaptırmak rahim ağzı kanserinin erken teşhisi ve tam olarak tedavi edilebilmesine olanak sağlar.

#rahimağçzıkanseri #aşı
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