Pandemi artıyor; Maske zorunluluğu yeniden başladı

Covid-19 dünya genelinde hızla artıyor. Ölüm oranları geçmişe göre az olsa da virüsün yeni varyantı hızla artıyor. Covid-19'un hızla artışı ülkeleri yeni önlemler almaya yöneltti. Özellikle Avupa'da bazı ülkelerdeki artışlar dikkat çekerken, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek için sonbaharda maske zorunluluğunun geri geleceğini duyurdu.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni önlemlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu. Buschmann, sonbahar ve kış aylarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, alınacak yeni tedbir ve kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Buschmann, toplu taşımalara maske zorunluluğunun kapalı kamusal alanlarda geri getirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "İç mekandakiler için maskelerin etkinliği tartışılmaz. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeni tedbirler alıhması bekleniyor. Pandeminin artışından dolayı vatandaşlarınyoğun kalabalık olan noktalarda maske takmaya başladıkları görülüyor.