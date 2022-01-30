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Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 30. yılında hizmetleriyle gururlandırıyor

Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa hastanesi verdiği sağlık hizmetleriyle dikkat çekiyor. Organ nakli konusunda dünya çapında hizmet veren Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, 87 ülkeye sağlık hizmeti veriyor.

SAĞLIK 30.01.2022, 19:08 30.01.2022, 21:23 Murat Aydın
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 30. yılında hizmetleriyle gururlandırıyor

Sağlık sektöründe özel hastanelerin ilklerinden olan Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 30 yılı geride bıraktı. İstanbul’da Sur dışında kurulan yataklı ilk sağlık kuruluşu olarak tarihe geçen Özel
Gaziosmanpaşa Hastanesi örnek bir kurum olarak kendisini geliştirdi. Daha önce Mobilya sektöründe olan Mustafa Hayta, Özel Hastanelerin kurulmasına izin çıktığı zamanlarda, ilk planlama yapan girişimcilerden oldu. Kendi büyüyüp geliştiği bölge olan Gaziosmanpaşa’yı yatırım yeri olarak seçen Mustafa Hayta o günlerde tanıdığı tıp doktoru olan dostlarıyla hastane kurmaya
karar verdi.
Gerekli bürokratik işlemler yapıldıktan sonra Gaziosmanpaşa Hastanesi bugünkü mevcut bulunduğu noktada kurularak hizmet vermeye başladı.
Sağlık sektöründe emektar Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin Kurucusu Mustafa Hayta , 1992 yılında 50 kişilik bir kadro ile hizmete başladıklarını ifade ederek gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Hayta, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak hizmet verdikleri sırada, vatandaşın gönlünü kazandıklarını ifade etti.


23. YILINDA TIP FAKULTESİ HASTANESİ OLDU


Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne 23. Yılında yeni bir teklif geldi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ile iş birliği yaparak, Hastane’nin Tıp Fakültesi olmasını istedi. İki kurum arasında yapılan görüşmeler sonucunda Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 2014 yılında Üniversite hastanesi unvanını aldı. Ve bu tarihten sonra Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel
Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Birinci sınıf Hastane sınıfında bulunan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, aynı
zamanda kadro olarak da önemli adımlar attı. Tıp Fakültesiyle birlikte çok sayıda alanda eğitim verilen kurumda, yeni yapılan binası da örnek oldu.


MUSTAFA HAYTA: 50 KİŞİLİK KADROYLA AÇILDI, BUGÜN 1000’DEN FAZLA ÇALIŞAN VAR...


Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hayta, “1992 yılında 50 kişilik kadrosuyla açılan Gaziosmanpaşa bölgesinin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak, 24 saat uzman hekimlerle hizmet vermeye başlayan Hastanemiz ve bugün 1000’den fazla çalışanıyla 30. Hizmet yılını kutluyor. Sağlık hizmetlerinde daha da
iyiyi hedefleyerek, azimle çalışmanın heyecanı içinde, ülkemiz ile birlikte daha nice yıllara” dedi.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi sağlık sektöründe ilkleri gerçekleştirme konusunda ödü vermedi. Kuruluş yılından itibaren acil kadrosuyla, İstanbul’da gece ve tatil günleri
de dahil olmak üzere Anestezi ekibi bulunduran ilk hastane unvanını aldı.


ÖNCÜ TEKNOLOJİ VE YETİŞMİŞ TECRÜBELİ KADRO


Hastane; Kalp, çoklu organ ve kemik iliği nakil merkezleri, yetişkin ve pediatrik kardiyovasküler cerrahi birimleri, ileri düzey görüntüleme birimleri, gelişmiş genetik, patoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları, kanser, mikro cerrahi merkezleri, pediatrik, çocuk ve yetişkin yoğun bakım merkezleri, onkoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi gibi özellikli birimlerimi, çağın gerekliliklerine uygun olarak sağlık alanında en yeni ve en öncü teknolojileri sunarak hizmetine devam ediyor.

SAĞLIK İHRACAATI; 87 ÜLKE VATANDAŞINA SAĞLIK HİZMETİ


Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Türkiye’deki gelişmelerinin yanında Uluslararası alanda da Sağlık Sektöründe önemli hizmetlere imza attı. Kuruluşundan bugüne kadar, yükselen bir ivme ile hız
kazanan hikâyesinde gelişen ve değişen dünyada zaman içinde yaşanan küresel boyuttaki dalgalanmalardan etkilenmeden her zaman büyümeye çalışan, farklı coğrafyalarda yaptığı iş birlikleriyle sağlık alanındaki deneyimini ve tecrübesini dünyanın dört bir yanına taşıdı.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, personelinin özverili ve fedakârca çalışmaları neticesinde dünyanın 87 ülkesi vatandaşlarına verdiği nitelikli sağlık hizmetiyle hem kendi kurumsal kimliğini, hem de Türkiye’de verilen sağlık hizmetleriyle tanıştırdı.


YAKLAŞIK 10 MİLYON KİŞİ MUAYENE EDİLDİ


Kuruluşunun 30. Yılını da görevinin kutsal insan hayatı olduğu gerçeğini unutmadan ilk günkü heyecanıyla yoluna devam eden Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi 30 yılda neler yaptı. İşte 30 yılın
rakamları: Açıldığı günden bu yana yaptığı hizmetlerle sağlık sektöründe vatandaşın beğenisini ve takdirini kazanan hastanede 9.5 milyondan fazla hasta muayene edildi. 500 bin başarılı ameliyata imza attı


35 BİN KİŞİ GÖZÜNÜ GOP HASTANESİNDE AÇTI


Hastanenin en önemli birimlerinden biri Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü de gece gündüz çalışmasıyla dikkat çekiyor. 35 bin bebek gözlerini dünyaya Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde açtı.

ORGAN NAKLİNDE DE BAŞARILI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR


Böbrek, Kalp, Kemik İliği nakilleriyle örnek çalışmalar yaparak Türkiye’yi dünya çapında temsil eden Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi bu güne kadar 85 ülkenin vatandaşlarına Organ Nakli hizmeti verdi. Hangi alanda ne kadar nakil yapıldı. İşte rakamlar:
• 4000 böbrek nakli ile insanları yaşama tutundurdu
• 400 karaciğer nakli ile umut oldu
• 17 kalp nakli, 70 yapay kalp nakli ve 3000 pediatrik kalp nakli olmak üzere toplamda
10.000 kalp ameliyatı yapıldı
• 1000 kemik iliği nakli gerçekleştirildi
• 87 ülkeye sağlık hizmeti sundu,
• Hastane Organ Nakliyle birlikte toplamda 50.000’den fazla yabancı hastaya hizmet verdi.

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