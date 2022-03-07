banner314

banner325

Son Dakika

Omega 3 seçerken dikkatli olun! 

İhtiyacınıza göre Omega 3 seçiminize dikkat edin. Her Omega 3  size uygun olmayabilir.  Orzaks İlaç’ın Ocean Omega 3 serisi, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına özel ürünleriyle dikkat çekiyor. 

SAĞLIK 07.03.2022, 23:48 Murat Aydın
Omega 3 seçerken dikkatli olun! 

İhtiyacınıza göre Omega 3 seçiminize dikkat edin. Her Omega 3  size uygun olmayabilir.  Orzaks İlaç’ın Ocean Omega 3 serisi, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına özel ürünleriyle dikkat çekiyor. 

Omega 3, insan vücudunun üretemediği temel yağlardan biri. Kalp ve damar hastalıklarından korunmayı sağlayan omega 3, beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı oluyor. Fakat son yıllarda denizlerimizdeki kirlilik sebebiyle balıklardaki ağır metal ve toksik bileşen miktarı artıyor.  Bu sebeple de omega 3’ün gıda takviyesi yoluyla alınması daha da önem arz ediyor. Ancak herkesin balık yağı ve omega 3 ihtiyacı farklı. Vücudunuzun ihtiyacına uygun omega 3’ü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle EPA-DHA oranlarının omega 3 içerikli ürünün kalitesinde etken olduğunu bilmek gerektiği gibi trigliserid formunda olması da dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri. Ama en önemlisi yaş aralığına uygun, kişiye özel, vücudun ihtiyacına göre doğru omega 3’ü seçmek.

Orzaks İlaç, uluslararası kalite standartlarında yüksek omega 3 kaynağı içeren Ocean Omega 3 serisi ile farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara özel geniş ürün portföyünü tüketicileriyle buluşturuyor.  Orzaks İlaç, bu serinin tüm ürünlerini, IFOS tarafından belirlenen ağır metal ve oksidasyon para metrelerine uygun olarak üretiyor. Ocean Omega 3 serisinin tüm ürünleri, havasız ortamda hazırlanıp, ışık ve nemden korunarak hava geçirmez ambalajlarla paketlenerek; oksidasyon riski ortadan kaldırılıyor.

Ocean Balık Yağı Serisinin üyelerinden biri olan Ocean Plus, ağır metallerden uzak, temiz ve soğuk sularda yaşayan, küçük cins balıkların gövde yağlarının saflaştırılmasından üretilen bir omega 3 takviyesidir. Trigliserid formuna sahip olan Ocean Plus yetişkinlerin günlük  kullanımı için uygun.

Serinin diğer bir ürünü olan Ocean Omega 3&QH ise içeriğindeki, yüksek omega 3 değeri ve aktif formdaki Koenzim Q10 ile güçlü bir kombinasyona sahip.

Gebelik dönemi boyunca annelerin Omega 3 ihtiyacını karşılamasına yardımcı olan Omega 3’e ilave multivitamin ve multimineraller içeren Ocean Mummy ise kokusuz softjel kapsül formu ile annelere kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Omega 3, beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine katkıda bulunuyor. Yüksek omega 3 kaynağı Ocean Balık Yağı, çocukların omega 3 ihtiyacını karşılıyor. Ocean Balık Yağı, farklı meyve aromalı alternatifleri ile çocuklara lezzetli içim sunuyor. 

Ocean Omega 3 serisinin tüm formülasyonları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan Nuvita Biosearch Ar-Ge Merkezi’nde hazırlanıp, kendi üretim tesislerinde son teknoloji ile üretiliyor. Orzaks İlaç, yüksek kalite ham madde ile uluslararası gıda standartlarına uygun üretim yapıyor.

#Omega 3 #kalp #damar
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 07 Mart 2022
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 13:20
İkindi 16:32
Akşam 19:08
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir