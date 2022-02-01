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Öksürük için Mucizevi Çözüm! Sirkeli Doğal Kür
Artan Kovid-19 vakalarına ek olarak soğuk havaların da etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetler artış gösterdi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, geçmeyen öksürük şikayetlerine iyi gelecek kür tarifini anlattı.
SAĞLIK 01.02.2022, 12:04 Murat Aydın
Artan Kovid-19 vakalarına ek olarak soğuk havaların da etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetler artış gösterdi. Zaman zaman kısa süreli öksürükler; akciğer hastalıkları, alerji, solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişiyor olsa da, uzun süreli ve boğazı rahatsız eden öksürükler ise yeni bir hastalığın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, geçmeyen öksürük şikayetlerine iyi gelecek mucizevi kür tarifini anlatıyor.
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı bal,
- 2 yemek kaşığı sirke,
- Bir tutam tarçın,
- 2 yemek kaşığı limon.
Hazırlanışı
Boğazınızda gıcıklanma ve vücudunuzda bir kırgınlık hissi var ise bir fincan soğuk suya malzemeleri koyup karıştırın. Karışımı içtikten bir saat sonra, şikayetlerinizin geçeceğine şahit olacaksınız.
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