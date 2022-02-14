Gurbetçi Futbolcudan Lösemili Çocuklara Sevgililer gününde FB forma hediyesi

Almanya doğumlu gurbetçi futbolcu Cihan Duman, sevgililer günü geleneği haline getirdiği hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret için İstanbul’a geldi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Lösemi tedavisi gören yaşları 2-16 yaş arasındaki 40 çocuğa Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuları tarafından imzalanan formalarla birlikte çeşitli hediyeler veren futbolcu Cihan Duman, bu anlamlı günde çocukların yüzünü güldürmek için ‘sevgi şifadır’ dedi.

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr Barış Malbora ile birlikte farklı yaş gruplarından kanser tedavisi gören 40 çocuğa Fenerbahçe Kulübünün Yıldız futbolcularının imzaladığı formaları verirken, onların gözlerindeki mutluluğu gördüğünü söyleyen 26 yaşındaki eski futbolcu 2 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle profesyonel spor hayatına ara verdiğini, bu arada hastaneye gelip giderken özellikle çocuk hastaları gözlemlediğini dile getirdi. Hem onlara, hem de onlara bakan ailelere tedavinin devam etme sürecinde, sevgi şifası projesi ile destek vermek istediğini söyledi.

Sevginin iyileştirici ve şifalandırıcı gücüne çok inandığını elinden gelse tüm çocukların hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Cihan Duman, sarı-lacivert takıma gönül veren miniklerin gönlünü, sevgililer gününde aldı.

2 yıl önce spor hayatına sağlık nedeniyle son veren genç futbolcu daha önce Fethiye Spor ve KKTC de futbol takımlarında oynuyordu. Şimdi ise spor camiası ve çocuklar arasında köprü kurarak, çocukları sevindirecek ‘Sevgi şifası’ projeleri düzenliyor.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.