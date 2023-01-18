Kışın cildinizi ihmal etmeyin

Sağlıklı bir cilt için tıpkı yaz aylarında olduğu gibi kışın da dikkat edilmesi gereken detaylar olduğunu belirten Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, ışıltılı bir cilde sahip olmanın püf noktalarını anlattı.

Cilt için nemlendiricilerin önemine dikkat çeken Sezgin, kışın soğuk günlerinde kuruyan cilt için ihtiyaca göre hyaluronik asid, seramid, niasinamid içeren krem ve losyonların; ayrıca C vitaminli antioksidan içerikli serumların da cildin gün içinde maruz kalacağı oksidatif stresten koruyucu bir etki sağladığı için kullanılabileceğini hatırlattı.

Günlük rutin nemlendirici kullanımına rağmen kuruluk, kızarıklık, tahriş, yanma, batma hissedilen yüz, boyun, dekolte ve el bölgesinde cildin ihtiyacına göre yılda 3-5 seans tıpkı kremlerdeki gibi hyaluronik asid, vitamin, antioksidan içerikli gençlik aşısı olarak da adlandırılan nem mezoterapilerinin etkili olacağını belirtti.

KREM VE SERUMLARIN ETKİSİ

İlerleyen yaşlarda kollajen sentezini tetikleyebilmek için retinoik asitli krem veya serumların kullanıldığını söyleyen Sezgin, bu tip ürünlerin gündüz kullanımında lekeyi, tahrişi tetikleyebileceği için mutlaka akşam saatlerinde önce yarım saat-bir saat gibi kısa bekletme süresi ile başlayarak giderek artan sürelerde kullanabileceğini ifade etti. Akneye ve yağlanmaya meyilli ciltler için de yine retinoid asidin yanısıra akşamları salisilik asid, glikolik asid, azeleik asid, niasinamid vb cildin yağ dengesine destek veren ürünlerin kullanımının faydalı olacağını ifade eden Sezgin, bu tip bakım ürünlerini kullanan kişilerin cildinin mutlaka mevsime uygun, deri tipine uygun bir güneş koruyucu ile desteklenmesi gerektiğini, aksi halde cildin leke meyilinin artacağının altını çizdi.