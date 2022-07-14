İşitme Engelli Çocuklar Korosu’ndan Babalarına ‘Kulaktan Kalbe Sarkılar’ hediyesi... İşitme Engelliler ve Aileleri Derneğinin organizasyonunda YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen ‘Babalar Günü’ kutlaması duygu ve coşku dolu gerçekleşti.

5-12 yaşları arasındaki işitme engelli ve koklear implant (biyonik kulak) kullanan 20 çocuktan oluşan KULAKTAN KALBE SARKILAR KOROSU hastane hekimleri, yöneticileri ve ailelerinin katıldığı konser ile katılanlara duygusal bir müzik ziyafeti sundu.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanı Pelin Atik’in hazırladığı özel bir kutlama programı ile sahne alan 20 işitme engelli çocuk aileleri ile birlikte kendilerini izleyen herkesten büyük alkış aldı.

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr Abdülkadir Özgür, başta çocuklar olmak üzere tüm işitme engelli bireylere zamanında uygulanan koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı sayesinde hem duyma yetisi kazandırdığını hem de hayata katılarak başarılı birey olmalarına çok önemli katkıda bulunduğunu belirterek bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk ve tek doğuştan işitme ve konuşma engelli olan balerini Eda Tavacı’nında performans sergilediği etkinlik, tüm katılımcıları hayran bıraktı. Kalbinin sesiyle bale gösterisi yapan genç balerin uzun süre alkışlandıktan sonra sahneyi biyonik kulak kullanıcısı olan çocuklara bıraktı.

Tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan ‘Babalar günü’ için babalarına şarkılar söyleyen çocuklar; geçmişten günümüze yeşilçam film müzikleri, anonim türküler ve sevilen günümüz şarkılarını seslendirdi. YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Müdürü Arzu Kaya, Başhekimi Dr Öğretim Üyesi Derya Bayırlı Turan, Başhekim Yardımcısı Dr. Yıldıran Özel ve KBB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Özgür yetenekli çocuklara başarılarından dolayı madalyalar ve sürpriz hediyeler sunarak tebrik ettiler.