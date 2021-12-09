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Gün ışığı depresyonu tetikliyor!

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi, NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, kalıcı yaz saati uygulamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

SAĞLIK 09.12.2021, 13:38 Murat Aydın
Gün ışığı depresyonu tetikliyor!

Kaliteli bir uyku için karanlıkta uyumaya, uyanıklık için de gün ışığına ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, gün ışığından yeteri kadar yararlanamamanın bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, gün ışığından yeterince yararlanmamanın depresyonu tetikleyebileceğini belirtiyor. Özellikle çocukların uyanmasını kolaylaştırmak için gün ışığına benzer bir aydınlatma açılmasını tavsiye eden uzmanlar, gün içerisinde mümkün olduğunca açık havaya çıkılmasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi, NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, kalıcı yaz saati uygulamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Uyanıklık için gün ışığına ihtiyaç bulunuyor

İnsanların ışığa duyarlı olduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, “Kaliteli bir uyku için karanlıkta uyumaya ihtiyacımız olduğu gibi, uyanıklık için de gün ışığına ihtiyacımız var. Bu uygulama sonrası sabah uyanma vakitleri karanlığa denk gelmekte bu da hem yetişkinlerde hem çocuklarda zor uyanma, uyandıktan sonra yeterince dikkat toparlayamama, uykulu hal ve konsantrasyon bozukluğu gibi etkilere neden olmaktadır.” diye konuştu. 

Kapalı ortamda çalışanlar gün ışığından yararlanamıyor

Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, “Ofis gibi çalışma ortamında gün boyu bulunan kişiler için sabah karanlıkta işe girip hava karardıktan sonra işyerinden çıkma ve gün ışığından hiç yararlanamama gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır.” dedi.

Gün ışığından yeterince yararlanılmaması halinde bazı olumsuz durumların yaşanabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı bunları şöyle sıraladı:

Depresyonu tetiklemek

Gün ışığından hiç yararlanamamak

D vitamini oluşumunu olumsuz etkilemek

Olumsuz etkilerden korunmak için…

Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, bu olumsuz etkilerden korunmak için sabahları yetişkinlerin özellikle çocukların uyanmasını kolaylaştırmak için gün ışığına benzer bir aydınlatma açılmasını tavsiye etti. Arıcı, “Gün içerisinde mümkün olduğunca açık havaya çıkmaya çalışılmalıdır. Olabildiğince gün ışığından yararlanmak bizim için önemlidir.” dedi. 

Fiziksel aktivite ve beslenmeye dikkat edilmeli

Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, uygulamadan olumsuz etkilenmemek ve olumsuz etkileri en aza indirmek için depresyondan korunmaya yönelik fiziksel aktivite ve uygun beslenme gibi konulara daha fazla dikkat edilmesini önerdi.

İnsan sağlığı ve enerji tasarrufu açısından uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinin de söz konusu olabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, “Uygulamadan olumsuz şekilde etkilendiğini düşünen kişiler ortaya çıkan zorluklarla baş edememeleri halinde bir ruh sağlığı profesyoneline başvurabilirler.” diye konuştu. 

#günışığı
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