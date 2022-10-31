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Gazeteci Didem Seymen’den rekor: Organ bağışı için yedi gün canlı yayın

Gazeteci Didem Seymen, ‘3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda yedi gece üst üste konunun uzmanları ile canlı yayınlar yaparak toplumda organ bağışı ve organ nakli bilincinin gelişmesi için bir rekora imza atacak. 

SAĞLIK 31.10.2022, 10:08 Murat Aydın
Gazeteci Didem Seymen’den rekor: Organ bağışı için yedi gün canlı yayın

Gazeteci Didem Seymen, ‘3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda yedi gece üst üste konunun uzmanları ile canlı yayınlar yaparak toplumda organ bağışı ve organ nakli bilincinin gelişmesi için bir rekora imza atacak. 

Kendisi de doğuştan genetik böbrek hastası olan Didem Seymen 15 yaşında böbreklerini kaybetti ve 6 yıl diyalize girdi. 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde kadavradan böbrek nakli ile ikinci hayatına başlayan Seymen, bir organ nakli gönüllüsü olarak birbirinden değerli ve başarılı konukları kendi Instagram hesabı olan @ddmsymn adresinde ağırlayacak. 

PROFESÖRDEN ANLAMLI BAĞIŞ 

Türkiye’nin alanında uzman, başarılı kalp, akciğer, karaciğer, böbrek nakli cerrahlarından, organ nakli koordinatörlerine, nefroloji uzmanlarından organ nakli ile hayata dönmüş hastalara ve hatta organlarını bağışladığını sosyal medya hesabından duyurarak örnek olan kadın hastalıkları ve doğum profesörüne kadar farklı konuklarla yedi gece üst üste canlı yayınlar yapacak olan Didem Seymen, bu yayınların amacının özellikle Covid-19 pandemisi döneminde azalan kadavra organ bağışına dikkat çekmek olduğunu belirtti.  

DİYALİZDEN AKCİĞER NAKLİNE KADAR PEK ÇOK FARKLI KONU KONUŞULACAK

Yayınlarda; ‘Hastalıkların nedenleri, organ yetmezliğine götüren süreçler, organ beklerken yaşananlar, diyalizin insanın yaşam kalitesini ne kadar etkilediği, dinimizde organ bağışının yeri, Türkiye’de ilk canlıdan akciğer nakline ne zaman başlanacağı, organ naklinde gelişen ve değişen ameliyat teknikleri, organ naklinden sonra artan hayat kalitesi ve dikkat edilmesi gerekenler’ gibi pek çok farklı konu hakkında konuşulacak. 

ORGANLARIMIZ TOPRAK OLMADAN NİCE CANLAR KURTARABİLİR

Ülkemizde her yıl binlerce insan organ beklerken hayatını kaybediyor. Sevdiklerimize hayattayken organlarımızı bağışlamak konusunda ne kadar cömertsek, hayatımızı kaybettikten sonra organ bağışına o kadar mesafeli yaklaşıyoruz. Halbuki organlarımız toprak olmadan nice canlar kurtarabilir. İşte bu amaçla Türkiye’nin tek ‘organ nakilli sağlık habercisi’ olan gazeteci Didem Seymen, yedi gece üst üste canlı yayın yapıp toplum bilincinin artmasını sağlamaya çalışacak.  

#organ #organbağışı #organve doku bagisi #39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası #Didem Seymen
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