banner314

banner325

Son Dakika

Dünya Doktorları’ndan Suriye için Acil Çağrı

Cenevre’de yapılan konferansa katılan Dünya Doktorları yetkilileri; Suriye'de yaşanan savaştan dolayı yerinden edilmiş insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

SAĞLIK 02.06.2022, 11:06 Murat Aydın
Dünya Doktorları’ndan Suriye için Acil Çağrı

“Sağlık ihtiyaçlarına ve güvenli gıdaya erişemeyen 12 milyon Suriyeli için acil finansman desteği sağlanması gerekiyor” 

Suriye’deki savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen ülkedeki insani durum vahametini koruyor. Barışın hala sağlanamadığı ülkede şu anda 14,6 milyon insan, temel haklarından yoksun yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 7 milyon insan ülke içinde yaşanan savaş nedeniyle evlerinden edildi. 2011 yılından bu yana 6,7 milyon Suriyeli de sığınma talebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 3 milyon 763 bini Türkiye’ye sığınırken Suriye topraklarında oluşturulan güvenli bölgelerde kalanların sayısı ise 3 milyonu geçiyor. 

Suriye’de Yaşanan İnsanlık Dramı Geri Dönülemez Noktaya Geliyor

Cenevre’de yapılan konferansa katılan Dünya Doktorları yetkilileri; ülkede yaşanan savaştan dolayı durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekerken yerinden edilmiş insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu. Dünya Doktorları'nın hazırladığı bildiriye göre halihazırda Suriye'de 12 milyon insan sağlığa erişimde sıkıntılar yaşarken, 8 milyon insan ise, akut sağlık ihtiyacı içinde bulunuyor. Bunların neredeyse yarısını (%44) çocuklar veya genç ergenler oluştururken, ülkedeki ölümlerin %45'i, bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle yaşanan ciddi kaynak eksiklikleri, ülke genelinde sağlık sistemini nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap veremez hale getirmekte. 2021'de sağlık hizmetleri tesislerinin yalnızca %56'sı ve hastanelerin sadece %63'ü tam kapasiteyle hizmet verebildi. Dünya Doktorları, yaşanan bu insanlık dramına karşın “Suriye İnsani Müdahale Planı’nı” finanse etmek için 4,4 milyar dolar talep edildiğini ancak bu talebin sadece %8,1’inin karşılandığına dikkat çekti. 

Ülkede her 3 kişiden biri güvenli gıdaya ulaşamıyor

Buna göre Suriye’de hane halkının %71'i için gıda ve beslenme yardımı en acil ihtiyaç olarak kabul edilirken, 12,4 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor ve 1,3 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Her üç kişiden biri, yani 5,5 milyon kişinin gıdaya erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 2023 yılında da gıdaya erişimde sıkıntı yaşayan insan sayısının artmaya devam etmesi beklenirken 3,8 milyon çocuk kronik ve akut yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyor. Kuzey Batı Suriye’de gıdaya erişenlerin oranı, Suriye’nin tamamında gıdaya erişenlerin oranına göre daha düşük seviyede bulunurken, ülkede şu anda 1 milyon insanın da gıda güvensizliği riski altında bulunduğu kabul ediliyor. Nisan 2019’da İdlib ve Halep kırsalında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 6-59 aylık çocuklar arasında bodurluk oranlarının %19,3 olduğunu ortaya konmaktadır. Kuzey Doğu Suriye’de 5 yaş altı çocukların %15’i kronik yetersiz beslenme, %5’i ise akut yetersiz beslenme nedeniyle gelişim problemleri yaşamaktadır. Suriye İnsani Müdahale Planı’nın da “beslenme” başlığı için ayrılan finansal kapsam yalnızca %1’dir ve bu oranın son derece az olduğunu belirten Dünya Doktorları, Suriye’de gıda ve beslenmeye ayrılması gereken acil desteğin en az 124 milyon ABD doları olması gerektiğine dikkat çekti.

Hastaneler vuruluyor

Dünya Doktorları, Avrupa Birliği üye devletlerini, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 1. maddesinde belirtildiği gibi Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı gösterme ve bu hukuka saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Dünya Doktorları, Birleşmiş Milletler sistemini ve ilgili diğer otoriteleri de hesap verebilirliği sağlamak için sağlık personeli ve tesislerine yönelik tüm saldırıları tam olarak soruşturması ve kovuşturması için savaş taraflarına baskı yapmaya davet etti ve ekledi: "AB üyesi devletler, gerekli adımların atılmaması ve anlamlı bir eylemin oluşmaması durumunda evrensel yargı yetkisini kullanmalıdır.

#dünya doktorları #suriye #acilçağrı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:37
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir