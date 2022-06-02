Dünya Doktorları’ndan Suriye için Acil Çağrı

“Sağlık ihtiyaçlarına ve güvenli gıdaya erişemeyen 12 milyon Suriyeli için acil finansman desteği sağlanması gerekiyor”

Suriye’deki savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen ülkedeki insani durum vahametini koruyor. Barışın hala sağlanamadığı ülkede şu anda 14,6 milyon insan, temel haklarından yoksun yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 7 milyon insan ülke içinde yaşanan savaş nedeniyle evlerinden edildi. 2011 yılından bu yana 6,7 milyon Suriyeli de sığınma talebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların 3 milyon 763 bini Türkiye’ye sığınırken Suriye topraklarında oluşturulan güvenli bölgelerde kalanların sayısı ise 3 milyonu geçiyor.

Suriye’de Yaşanan İnsanlık Dramı Geri Dönülemez Noktaya Geliyor

Cenevre’de yapılan konferansa katılan Dünya Doktorları yetkilileri; ülkede yaşanan savaştan dolayı durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekerken yerinden edilmiş insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu. Dünya Doktorları'nın hazırladığı bildiriye göre halihazırda Suriye'de 12 milyon insan sağlığa erişimde sıkıntılar yaşarken, 8 milyon insan ise, akut sağlık ihtiyacı içinde bulunuyor. Bunların neredeyse yarısını (%44) çocuklar veya genç ergenler oluştururken, ülkedeki ölümlerin %45'i, bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaşanıyor. Çatışmalar nedeniyle yaşanan ciddi kaynak eksiklikleri, ülke genelinde sağlık sistemini nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap veremez hale getirmekte. 2021'de sağlık hizmetleri tesislerinin yalnızca %56'sı ve hastanelerin sadece %63'ü tam kapasiteyle hizmet verebildi. Dünya Doktorları, yaşanan bu insanlık dramına karşın “Suriye İnsani Müdahale Planı’nı” finanse etmek için 4,4 milyar dolar talep edildiğini ancak bu talebin sadece %8,1’inin karşılandığına dikkat çekti.

Ülkede her 3 kişiden biri güvenli gıdaya ulaşamıyor

Buna göre Suriye’de hane halkının %71'i için gıda ve beslenme yardımı en acil ihtiyaç olarak kabul edilirken, 12,4 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor ve 1,3 milyon kişi akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Her üç kişiden biri, yani 5,5 milyon kişinin gıdaya erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 2023 yılında da gıdaya erişimde sıkıntı yaşayan insan sayısının artmaya devam etmesi beklenirken 3,8 milyon çocuk kronik ve akut yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyor. Kuzey Batı Suriye’de gıdaya erişenlerin oranı, Suriye’nin tamamında gıdaya erişenlerin oranına göre daha düşük seviyede bulunurken, ülkede şu anda 1 milyon insanın da gıda güvensizliği riski altında bulunduğu kabul ediliyor. Nisan 2019’da İdlib ve Halep kırsalında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 6-59 aylık çocuklar arasında bodurluk oranlarının %19,3 olduğunu ortaya konmaktadır. Kuzey Doğu Suriye’de 5 yaş altı çocukların %15’i kronik yetersiz beslenme, %5’i ise akut yetersiz beslenme nedeniyle gelişim problemleri yaşamaktadır. Suriye İnsani Müdahale Planı’nın da “beslenme” başlığı için ayrılan finansal kapsam yalnızca %1’dir ve bu oranın son derece az olduğunu belirten Dünya Doktorları, Suriye’de gıda ve beslenmeye ayrılması gereken acil desteğin en az 124 milyon ABD doları olması gerektiğine dikkat çekti.

Hastaneler vuruluyor

Dünya Doktorları, Avrupa Birliği üye devletlerini, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 1. maddesinde belirtildiği gibi Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı gösterme ve bu hukuka saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran Dünya Doktorları, Birleşmiş Milletler sistemini ve ilgili diğer otoriteleri de hesap verebilirliği sağlamak için sağlık personeli ve tesislerine yönelik tüm saldırıları tam olarak soruşturması ve kovuşturması için savaş taraflarına baskı yapmaya davet etti ve ekledi: "AB üyesi devletler, gerekli adımların atılmaması ve anlamlı bir eylemin oluşmaması durumunda evrensel yargı yetkisini kullanmalıdır.