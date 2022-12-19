Dört Mevsim Balık Her Yaşta Sağlık Projesi ile Çocuklara Kültür Balığı anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından; kültür balığının faydalarını anlatmak, ülkemizde balık tüketimini artırmak, sağlıklı beslenmeye olan katkısını gündeme taşımak amacıyla “Dört Mevsim Balık Her Yaşta Sağlık” mottosu ile ülke genelinde uygulanacak bir projeyi hayata geçirdi.

“Dört Mevsim Balık Her Yaşta Sağlık” projesi ile hedef kitlesinde çocuklarınında bulunduğu bu projenin maskotu olan Kültürcan karakteri ile İzmir, İstanbul ve Ankara’da stant etkinlikleri gerçekleştirilerek, uzmanlar tarafından halkımıza kültür balığı yetiştiriciliği konusunda bilgiler verildi. Kültürcan’a yoğun ilgi gösteren çocuklarımıza Kültürcan çizgi filmleriyle eğlenceli dakikalar yaşatıldığı gibi su ürünleri konusunda da farkındalık oluşturacak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Proje hakkında detaylı bilgiler aktaran Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Su ürünleri yetiştiriciliği günümüzde hayati bir öneme sahip. Su ürünlerinin tanıtılması, sevdirilmesi ve tüketim alışkanlığının kazandırılması adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız gelecek neslin bu alışkanlığı kazanıp balık tüketiminin bir yaşam biçimi haline gelmesini istiyoruz” dedi.