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Dikkat.. Sivilceler cildinizde kalıcı izler bırakabilir

Yağ bezi hastalığı olan sivilceler, önlem alınmadığı takdirde ciltte kalıcı izler bırakabilir. Sivilceler genellikle hormonların etkisiyle ergenlik döneminde başlayan yağ bezi hastalığıdır. 

SAĞLIK 01.12.2021, 15:14 01.12.2021, 16:23 Murat Aydın
Dikkat.. Sivilceler cildinizde kalıcı izler bırakabilir

Yağ bezi hastalığı olan sivilceler, önlem alınmadığı takdirde ciltte kalıcı izler bırakabilir. Sivilceler genellikle hormonların etkisiyle ergenlik döneminde başlayan yağ bezi hastalığıdır. 

Yağ bezlerimiz, cilt ve saçların kurumasını önlemek için sebum diye adlandırılan yağlı bir madde üretmektedir. Sivilce, kıl folikülleri olarak bilinen derideki küçük delikler tıkandığında ortaya çıkar.  Yağlı cilde sahip kişilerde gözlenen bu hastalık; eşlik eden siyah noktalar (komedon), cilt yüzeyinde parlama ve genişlemiş gözenek sorunuyla başlar. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzman Dr Emre Araz; ergenlikle birlikte başlayan ve ileriki yaşlarda farklı sebeplerle ortaya çıkan sivilcelerin dikkate alınarak doğru tedavi edilmesi gerekliliğini ifade etti ve  uyarılarda bulundu. 

Neler yapılması gerekir ? 

Sivilceye yatkın özellikteki kişilerin fazla sebum salgısını uzaklaştırmak için; nem dengesini bozmadan, cildi kurutmadan sadece fazla sebumu uzaklaştıran temizleyici ürünler kullanması gerekir. 

Sabun ve deterjan içermeyen, genellikle jel şeklinde temizleyiciler önerilir. Bu tarz bir temizleyiciyle cildi günde iki kez temizlemek gerekir. Bu yıkamadan sonra genişlemiş gözenekleri sıkılaştırıcı özelliği olan ve yine yağlı ciltler için bir tonik kullanılabilir. Ayrıca haftada 1-2 kere çok yüzeysel etkili cildin ölü tabakasını soyucu ve yenileyici özelliği bulunan peeling ve maskeler kullanılabilir. 

Bu önlemler ile yeni sivilceler çıkmaya devam ediyorsa ya da ciltteki siyah nokta ve geniş gözenek sorunu giderilemiyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. 

Akne ile beraber kadınlarda aşırı tüylenme, adet düzensizliği, diyabet, yumurtalık kistleri eşlik edebilir. Bu vakalarda hormonal testlerin mutlaka yapılması ve altta yatan hastalığın tedavisi gereklidir. Gecikmiş ve takipsiz hastalıkta deride giderilmesi son derece güç, kırmızı ya da çukur şeklinde yara izi (skar) kalacağı unutulmamalıdır.

Tüm bu doğru uygulamaların yanında, oluşmuş iltihaplı sivilcelerin sıkılması da oldukça yaygın fakat yanlış bir uygulamadır. Yanlış bir teknikle ve yanlış zamanda yapılan sıkma işlemi sonrası iz kalma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca bu işlem mevcut aknede belirginleşme, çevreye doğru büyüme ve iltihabın sağlam deriye yayılmasını da kolaylaştırır. Sonuç olarak sağlık bir cilt için dermatoloğunuzun önerilerini dikkate almanız ve günlük cilt bakımınızı ihmal etmemeniz son derece önemlidir.

#sivilce #Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi #Uzman Dr Emre Araz #dermatoloji
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