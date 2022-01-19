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Covid Geçiren veya Covid Aşısı Olan Kadınlarda Adet Düzensizliği görülür mü?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, covid ve covid aşısıyla regl düzensizliği arasında tıbbi bir bağlantı olmadığını belirterek bu konuda yeterli bilimsel kanıtın bulunmadığını söyledi. 

SAĞLIK 19.01.2022, 10:40 Murat Aydın
Covid Geçiren veya Covid Aşısı Olan Kadınlarda Adet Düzensizliği görülür mü?

Kadınlarda hormonlar düzgün çalıştığı müddetçe menopoz dönemine girilene kadar adet görme (regl) eylemi gerçekleşir. Bazen farklı nedenlerden adet düzensizliği yaşanabilmektedir. Dünya genelinde yapılan bazı araştırmalara göre Covid aşısı veya Covid rahatsızlığı sonrası kadınlarda adet düzensizliği görülebildiği iddia ediliyor. Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, covid ve covid aşısıyla regl düzensizliği arasında tıbbi bir bağlantı olmadığını belirterek bu konuda yeterli bilimsel kanıtın bulunmadığını söyledi. 

Adet düzensizliği, kadınların hayatları boyunca farklı nedenlerden dolayı sıkça karşılaştıkları sorunların başında geliyor. Türkiye’de her 10 kadından 1’inde görülen adet düzensizliklerinde altta yatan birçok etken olabilir. Peki bu etkenlerde covid rahatsızlığı ve covid aşısı da dahil mi? Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, kadınlara bu konuda resmi bir çalışma olmadığı uyarısında bulunarak adet düzensizliğine farklı sağlık sorunlarının neden olabileceğini belirtti. 

Covid ve Regl Düzensizliği

Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, “dünya genelinde birçok araştırma yapıldı. Covid ve adet düzensizliği arasındaki bağlantı incelendi. Fransa’da Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı gelen şikayetler üzerine konuyu araştırma kararı aldı. İngiltere’de British Medical Journal tıp dergisinde konunun incelendiği ancak somut verilerle net bir bilginin paylaşılmadığı durumlar oldu. Ancak her iki durumu birbirine bağlayacak somut bilimsel kanıt elimizde bulunmuyor. Bu konuda kadınların yapması gereken bu iddialara kulaklarını tıkamak varsa böyle rahatsızlıkları kadın doktorlarına muayene olmaktır” dedi.  

Adet Düzensizliği varsa Ne Yapmalı

Korucu, adet düzensizliğine birçok bilimsel hastalığın neden olabileceğini belirtti. Korucu, “Bunlar Myom, Rahim ağzı ya da yumurtalıkta, kanser ve kanser öncesi durumlar, pıhtılaşma bozukluğu, yumurtlama problemleri ve rahim iç dokusuna ait sebepler olarak sıralayabiliriz. Gerekli tetkikler yapılarak bu duruma neyin neden olduğunu araştırmak gerekir” dedi. 

Adet düzensizliği olduğunda hangi testler yapılmalıdır

Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, “Adet düzensizliğinde öncelikle hormon testleri yapılmalı, organik bir sebep düşünülüyorsa rahim ağzından smear +HPV testleri yapılmalı, 35 yaş üstü kadınlarda da rahimden parça alma işlemi düşünülmeli, kişide hem adet düzensizliği hem de kötü koku ve akıntı şikâyeti varsa, enfeksiyon kaynaklı kanama nedenleri araştırılır, Bazen tiroid hastalıkları düzensiz adet sebebi olabilir, Ultrason ve Histeroskopi gibi yöntemler ile myom, polip, tümör gibi diğer kanama nedenleri araştırılır. Adetin 2-3 ya da 4. günlerin de hormon testleri yapılarak yumurtalıkların rezervi ölçülür. Düşük yumurtalık rezervi, yaklaşmakta olan menopoz ya da erken menopoz habercisi olabilir.  Pıhtılaşma testleri(APTT, PT, INR) ile kişinin pıhtılaşma sisteminde problem olup olmadığını anlamak için mutlaka yapılmalıdır” uyarısında bulundu.  

#covid #regl #adet düzensezliği
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