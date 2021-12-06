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Covid-17 saçları döktü; Saç ekiminde ‘’Oksijen Terapi’’ dönemi

Bir süredir hayatımızda olan Kovid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerde dökülme şikayetleri de artmaya başladı. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte saç ekiminde oksijen terapi dönemi başladı.

SAĞLIK 06.12.2021, 12:30 Murat Aydın
Covid-17 saçları döktü; Saç ekiminde ‘’Oksijen Terapi’’ dönemi

Günümüzde kadın erkek hemen hemen herkes saç dökülme şikayeti yaşıyor. Vücudumuzun maruz kaldığı ateşli hastalıklar, stres, travma, hormonal değişiklikler, demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç sağlığının bozulmasına neden olabiliyor. Bir süredir hayatımızda olan Kovid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerde dökülme şikayetleri de artmaya başladı. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte saç ekiminde oksijen terapi dönemi başladı. Bu yöntem ile güçsüz olan saç yapısı güçlü hale getiriliyor ve dökülme şikayeti de kısa sürede ortadan kalkıyor. 

Kan dolaşımını hızlandırmak ve daha sağlıklı saçlara sahip olabilmek için oksijen tedavinin önemli olduğunun altını çizen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Saç ekim uygulamasında ekilen saçların daha canlı ve sağlıklı olması için geliştirilen Oksijen Terapi, saçların daha güçlü olmasını sağlıyor. Bu yöntem yabancı hastaların da ilgisini çekiyor’’ diye belirtti. 

Saç ekiminde artık Oksijen Terapi dönemi başladı. Koronavirüs nedeniyle kişilerde saç dökülme problemi artış gösterdi. Bu yöntemin saç ekiminde ekilen saçların daha canlı olması için geliştirilen teknoloji ile uygulandığının altını çizen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Saç ekiminden hemen önce 15 dakikalık bir seans olarak uygulanıyor. Amaç kök alınacak donör bölgedeki oksijen seviyesini arttırmak, köklerin canlı kalma süresini uzatmaktır’’ dedi.

‘’Oksijen Terapi İyileşme Sürecini Kısaltıyor’’

Yabancı hastalarda dahil olmak üzere birçok kişinin ilgi gösterdiği oksijen terapi, saç ekiminde ekilen saçların daha canlı olması için geliştirilen teknoloji ile uygulanıyor. Bu kapsamda oksijen terapinin 10 günde iyileşme sağladığını belirten Berkant Dural, ‘’Bu tedavinin birçok avantajı bulunuyor. En önemli faydası oksijen ile saç köklerinin beslenmesidir. Burada bir diğer önemli nokta ise saç köklerinin kan dolaşımı ile buluşmasıdır. Kan dolaşımı ile buluşan kıl kökü, beslenmeye de başlar. Beslenen saç kökleri daha çabuk toplanarak yeni yerine de uyum sağlar. Saç ekiminden önce uygulanan oksijen terapi ile saç köklerini güçlendiriyoruz’’ dedi. 

‘’Ağrısız ve Acısız Bir İşlem’’

Teknolojinin gelişmesiyle saç ekiminde ekilen saçların daha canlı olması için yeni bir yöntem olan oksijen terapi avantajları ve acısız bir işlem olmasından dolayı tercih ediliyor. Bu tedavinin ağrısız bir acısız yöntem olduğunu belirten Dural, ‘’Saç ekim sırasında kanlı görüntüyü minimal seviyeye indirmesi ve uygulama sırasında acı ve ağrıya sebep olmayan oksijen terapi uygulandıktan 6 ay sonra kaliteli saçların çıkmasını sağlıyor. Ayrıca bu yöntem saç köklerinin hızlı bir şekilde tutunmasını sağlıyor’’ dedi.  

#saç ekimi #Covid19 #Oksijen Terapi
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