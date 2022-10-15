'Bu Tariflerle Gebe Kalınır' kitabının gelirini TEV’e bağışladı

Annesinin zorlu doğum hikayelerinden etkilenip Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olmaya karar veren Prof. Dr. Gökalp Öner, hastalarının bebek sahibi olma yolculuğunda onlara daha fazla destek olabilmek için bir kitap yazdı. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, ‘Bilimle Yoğurduk Lezzetle Pişirdik’ sloganıyla yola çıktığı ‘Bu Tariflerle Gebe Kalınır’ isimli kitabında sağlıklı bir hamilelik dönemi için lezzetli tarifler paylaştı. Kitabın tanıtımı Ebru Akel’in sunumuyla Kemal Koçak İstanbul Restaurant ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kitabın tüm gelirini TEV’e bağışladı

Prof. Dr. Gökalp Öner kitabının tüm gelirini bağışladığını, “Türk Eğitim Vakfı’ndan üstün başarı bursu ile Hacettepe İngilizce Tıp’da okuyan bir Türk evladı olarak ilk kitabımın tüm gelirini bursiyeri olarak hizmet verdiğim TEV’e bağışlıyorum” diyerek duyurdu. Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Şener, kitap tanıtımını onurlandırarak, Prof. Dr. Gökalp Öner’e kitabın gelirini bağışladığı için teşekkür etti.

Bin 100 makale tarandı

Sağlıklı menemenden avokadolu ekmeklere, fırında sebzeli somondan çıtır nohutlu ıspanak salatasına, hindi çorbasından sebzeli biftek tabağına, çikolatalı ıslak kekten sihirli kırmızı salataya kadar pek çok tarif hamileliğe hazırlanan kadınlar için Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner tarafından tam bin 100 makale okunarak, araştırılarak yazıldı.

Tanıtım yoğun ilgi gördü

Tanıtımda kitabın okuyucuyla buluşmasına katkıda bulunanlar bir araya geldi. Kitabın koordinatörü Cansu Öner, 40 çeşit tarif için yemeklerin hazırlanmasını evinde, fotoğrafların çekimini atölyesinde gerçekleştiren, ayrıca fotoğrafların çekimi esnasında styling yaparak 40 farklı konsept, mekan ve dekor oluşturan heykeltraş ve seramik sanatçısı Neşe Koçak ve bu fotoğraf çekimleri için muhteşem yemekleri Kemal Koçak önderliğinde hazırlayan Elif Koçak da bu özel günde Prof. Dr. Gökalp Öner’i yalnız bırakmadı ve kitabın başarısını birlikte kutladılar. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği lansmana, kadın doğum uzmanlarından diyetisyenlere, psikologlardan gıda mühendislerine kadar pek çok meslek grubundan seçkin davetli katıldı.

‘Kolay, herkesin ulaşabileceği, pahalı olmayan tarifler oluşturduk’

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Ben daha doğmadan genlerime kadın doğumcu olmam işlenmiş. Annemin iki gebelik kaybı vardı. Daha sonra da 1979 yılında ablam 29. haftada erken doğumla doğmuş, o zamanın şartlarında kuvöz olmamasından dolayı ablamı bir hafta sonra kaybetmişiz. 1981 yılında ben de zor, anestezi doktorunun olmamasından dolayı sıkıntılı geçen bir doğumda sezaryenla doğmuşum. Hatta doğduğumda normalde sıcak bir ortam olması gerekirken, beni soğuk bir ortama koymuşlar. Kardeşim de daha sonra normalde sezaryen olan bir annenin tekrar sezaryen olması lazım ama o dönemin şartlarına göre 1985 yılında vakumla doğum gerçekleştirilmiş ve neredeyse annem hayatını kaybediyormuş. Daha dünyaya geldikten ve okumaya başladıktan sonra kadın doğumcu olacağım belliydi. Biz bu kitapta sağlıklı tarifler yaptık, bin 100 makale taradık. Bu makalelerde sağlıklı gebelik elde edebilmek için ‘nasıl beslenmeliyiz’i araştırdık, bu beslenmeleri bir tarif haline getirdik. Aslında bu dünyadaki ilk kitap. Bu kitapla biz sağlıklı gebeliğin devamını sağlayabileceğimiz tariflerde de bulunduk. Hem kadınların, hem de erkeklerin neler tüketmesi gerektiğini, bilimle yoğurduk lezzetle pişirdik. Özelikle kolay, herkesin ulaşabileceği, pahalı olmayan tarifler oluşturuldu. Bu tariflerde mesela menemen var. Menemenin içerisinde özellikle A vitamini, betakaroten var. Avokado çok iyi bir antioksidan. Sağlıklı gebelik için önemsediğimiz bir besin maddesi. Akdeniz ülkesinde olduğumuz için Akdeniz usulü beslenmeye önem verdik. Enerji toplarımız içerisinde fındık, ceviz, badem var. Bunlar tamamen Akdeniz usulü beslenme. Aynı zamanda çok ilginç, biz araştırmalarımızda baktık ki, Van bölgesinin özel bir otlu peyniri var. Bu otların sağlıklı gebelik elde edilmesinde çok önemli antioksidan etkileri olduğunu gördük. Bunları da tarifimize ekledik. Herkesin kolaylıkla hazırlayacağı bu tariflerle sağlıklı bir gebelik dönemi diliyorum.”