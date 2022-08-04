Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın

İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Korkulu anların yaşandığı Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Evi bölümünde Çatı alevlere teslim olurken, yangının erken fark edilmesiyle 104 kişi çalışanlar ve çevrneden yetişenler ile görevliler tarafından tahliye edildi. Kimi hasta kucakta kimi hasta da tekerlekli sandalyede tahliye edilirken, yangında yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, can kaybı olmadığını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısındaki yangın saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken, yangının dumanı binada bulunan yaşlılara ve görevlilere zor anlar yaşattı. .

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşandı.

Tahliye edilenler, Topkapı Üniversitesi Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinin bahçesine getirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

VALİ YERLİKAYA VE EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yangın devam ederken İstanbul Valisi Ali Ylerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangın bölgesine gitti. İmamoğlu, son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

*Ahşap çatıda çıkan yangın binanın tüm çatılarına yayılmış vaziyette. İtfaiyemiz haber geldiği andan itibaren müdahaleye başladı. Sayın valimizle koordinasyon içindeyiz.

*Hastalar tamamen tahliye edildi. Önemli olan da o. Arkadaşlarım, yangının kısa süre içinde kontrol altına alacaklarını ifade ediyorlar.

*Görünen şekliyle de sadece çatıda ahşap bölümün hızlıca yanıyor olması. 130 yıllık eski bir bina.

*Valilik tarafından hazırlanan havadan müdahale helikopteri hazır olsa da şu an kontrol altına alınan yangında helikopterin müdahalesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var.

*Hem de binanın statik yapısının taşımayacağı yönünde kanaat var. Tüm ekiplerimizle buradayız.

*Vakfımızın yanındayız hem biz hem devletimizin diğer kurumları. Esas olan can kaybımızın olmaması.

*Tüm gücümüzle müdahalemizi yapıyoruz. İtfaiyeye kuzeydeki çatıda yangının başladığı ihbarı geldi.

*Ekiplerimizin müdahalesi esnasında hem o bölümde hem güneye doğru sirayet etmişti. Eski ahşap malzeme olması yangını biraz hızlandırdı. Dumandan etkilenen yok.

“YANGININ SEBEBİNİ BİLMİYORUZ”

Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya” Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil” dedi.

104 HASTA DA TAHLİYE EDİLDİ

Vali Ali Yerlikaya “İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri burada, AFAD burada. Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme Helikopteri burada. İtfaiyenin yanında sağlık il müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık. Hepimize büyük geçmiş olsun. 62 yaşlımız vardı. Bunların hepsi tahliye oldu. 42 kadar da yatan hastamız vardı. Bir bölümümüzde rehabilitasyon, yaşlılarımızın bakım yeri var. Toplam 104 vatandaşımız var. Bu tescilli yapıyı en kısa zamanda eski haline getirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.

HASTANENİN TARİHÇESİ…

İstanbul Zeytinburnu’nda Rum cemaati tarafından 1753 yılında kurulan Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor.

Hastane, cemaatin talep ve ihtiyacı üzerine, Sultan 2’nci Mahmud Han’ın ferman ve tahsisiyle 1839 yılında bugünkü yerine taşındı.

Hastane geriatri (yaşlı bakımı), psikiyatri ve bağımlılık konularında uzmanlaşmış durumda. Ruh ve sinir hastalıkları servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden sonra İstanbul’daki en büyük ikinci servisi olarak biliniyor.

Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos’un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi’nin katkısı ile yeniden inşa edildi.

1991 YILINDA RESTORE EDİLDİ

1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi.

Balıklı Meryem Ana Kilisesi’nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı’daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816’da hastaneye bağlandı.

1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir.

Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye’nin ilk özel kliniği kuruldu.