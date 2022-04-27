Bakan Koca ve Bakan Özer'den açıklama: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı" dedi.
Günlerdir merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yarından itibaren öğretmen ve öğrencilerin maske takmayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediğiKoronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapıldı, yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda uygulanan Maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Maske zorunluluğu sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek.
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BAKAN KOCA: OKULLARDA MASKE MECBURİYETİ KALKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!" ifadelerini kullandı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016