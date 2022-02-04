banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Koca açıkladı! Corona virüs de rekor vaka ve vefat

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Şubat 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK 04.02.2022, 22:43 Murat Aydın
Bakan Koca açıkladı! Corona virüs de rekor vaka ve vefat

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Şubat 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise yeni bir rekor daha kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Şubat verilerine göre, 468 bin 152 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi. Böyle şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Öte yandan bugün 83 bin 536 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 248 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız” dedi.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

AŞILAMADAHANGİ İLLER İLK SIRADA ?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

3 ŞUBAT VAKA VE VEFAT SAYISI

Bakanlığın 3 Şubat verilerine göre, dün 455 bin 463 test yapılmıştı. Dün, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, 233 kişi hayatını kaybetmiş ve 88 bin 14 kişi sağlığına kavuşmuştu.

#vefat #vaka #Covid19 #koronavirüs #SağlıkBakanlığı #fahrettin koca #drfahrettinkoca
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 04 Şubat 2022
İmsak 06:38
Güneş 08:05
Öğle 13:23
İkindi 16:05
Akşam 18:31
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 46
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Hatayspor 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 32
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Giresunspor 24 27
16. Galatasaray 23 27
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir