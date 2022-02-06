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Bakan Akar da koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Bakan Akar, tedbirleri alarak çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
SAĞLIK 06.02.2022, 22:35 06.02.2022, 22:58 Murat Aydın
Bakan Akar'ın koronavirüse yakalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Bakan Akar, tedbirleri alarak çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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