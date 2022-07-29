ALZEIMER HASTALARINA ‘OZON TERAPİ’ DESTEĞİ

Hastalıkla birlikte beyin sinyallerinin uygun biçimde iletilmesinin zorlaştığı bu hastalıkla ; düşünce hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan değişim süreci ‘Ozon terapi’ uygulamaları ile kandaki oksijen miktarını arttırarak hastalığı tedavi edici yönde olumlu destekliyor.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi GETAT Bölümünden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr Saime Demirci; Alzeimer hastalarına yapılan ozon terapinin,tedaviye kattığı önemli desteği anlatırken, ‘Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu hastaların enfeksiyonlara karşı direncini artırmaktadır. Alzheimer hastalarında ozon tedavisi, gerek tedavi gerekse önlem amaçlı oldukça iyi yanıt vermektedir.’ diye konuştu.

Alzheimer hastalığı her ne kadar yaşa bağlı ve yaşlılık hastalığı gibi görünse de aslında herkes de görülebilen bir hastalık çeşididir, bilişsel yeteneklerin yıkımına yol açan bir beyin hastalığıdır. Alzheimer ilk zamanlarda sadece ufak tefek durumları unutmayla başlayarak daha sonra daha büyük durumları hatırlamamaya kadar ilerleyen bir süreçtir. Her insan zaman zaman bazı şeyleri unutabilir, ama bu durum geçicidir. Alzheimer hastalığı olan kişilerde ise bu durum kalıcı olabilmektedir. Birey hastalığı ilerledikçe yaşamını kendi başına ilerletemez ancak bir kişinin yardımı ile devam ettirebilir.

Beyin hücrelerinde dolaşım bozulduğunda beyin hücrelerine yeteri kadar oksijen gitmemeye başlar. Oksijensizliğe çok duyarlı olan beyin hücreleri bu kronik oksijen açlığına tepki olarak düşük metabolik moda geçer ve yaşamlarını böyle devam ettirirler. Bu oksijensizlik bilişsel becerilerde gerileme, duruş dikliğinin ve motor fonksiyonların bozulması gibi belirtiler ilk habercilerdir (örn. el becerilerinin zayıflaması, omuzların çökmesi ve güçsüz adımlarla yürüme).İşte bu durum kişinin yaşam kalitesini bozacak kadar önemlidir. Bu hastalıklarda ozon tedavisi kan yolu ile veya rektal yoldan ozon verilerek yapılır.

Ozon terapi ile beyin kan dolaşımı ve kan oksijen miktarında artış meydana gelir:

Bu artış sinir hücrelerini serbest radikal hasarından korur, hücrelerin canlılığını arttırır,

beyin hücrelerinin enerji merkezi mitokondrileri yenilemeye başlar. Aynı zamanda anti-enflamatuar etkileriyle de beyin üzerinde yaşlılığı önleyici etkiler gösterir çünkü ozon, serebral ateroskleroz denilen, ve beyin damarlarının sertleşmesiyle seyreden dolaşım bozukluğunu da iyileştirir. Bu sayede beyin kılcal dolaşımında iyileşme, beyin kan akımında artış ve nöronların oksijen kullanımında artış meydana gelir. Bunun sonucu olarak oluşan oksidan maddeler bağışıklık sistemini ve hücre iyileşmesini tetikler ve dokulara bol miktarda oksijen gider. Dış kaynaklı bir çalışmada nörodejeneratif hastalığı bulunan hastalarda ozon terapisi uygulanması sonucunda %73-90 oranında yan etki olmadan belirgin düzelmeler görülmüştür (Rodrigues ve arkadaşları).

Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu hastaların enfeksiyonlara karşı direncini de artırmaktadır. Alzheimer hastalarında ozon tedavisi gerek tedavi ve gerekse önlem amaçlı oldukça iyi yanıt vermektedir.

SAVUNMA SİSTEMİ VE OZON TEDAVİ

Ozonun en iyi bilinen özelliği güçlü bir bakteri, mantar, parazit ve virüs gibi mikroorganizmaları öldürme etkisi olması, enfekte olmuş yaralarda ve tüm enfeksiyon hastalıklarında direkt öldürücü özelliğinden yararlanılır.

Vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinin (savunma hücreleri) hem sayısını hem de fonksiyonlarını arttırarak vücudun savunma sistemini güçlendirir. Birçok enfeksiyon hastalıklarında tedavi amacıyla verilen ve oldukça fazla yan etki gösteren interferon; ozon terapi ile vücutta (endojen) olarak çok fazla miktarda üretilmektedir.

Bağışıklık sistemi bozukluklarında Ozon terapi ile farklı doz ve yöntemlerle, bağışıklık sistemi üzerine aktivasyon(artırıcı), modülasyon(düzenleyici) ve süpresyon(baskılayıcı) etkisi gösterebildiğinden bağışıklık sistemi (immün sistem) bozulması ile ortaya çıkan hastalıklarda tedavi edici ve / veya destekleyici etkisi vardır.