500 çocuk sağlığına kavuştu, pedallar çocuklar için döndü

YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezi’nde yapılan 500. Çocuk kemik iliği nakli ile 500 çocuğun sağlıkla hayata kavuşmasına ve 500 anne babanın hüzünden sevince dönen hikayesine imza atan Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, ‘Eylül - Kanser farkındalık ayı’ kapsamında tedavisi tamamlanan çocuklarla buluştu.

Kök Hücre Bağışına dikkat etmek için 7 yıl önce beyin tümörü nedeniyle oğlunu kaybeden, ilik ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla kurduğu ‘Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği’ adına ‘Her pedal bir umut’ farkındalık projesi ile 60 günde 41 şehirde pedal çeviren baba Namık Kemal Yücel’inde katıldığı 500. Çocuk Kemik İliği Nakli buluşması renkli ve coşku dolu geçti.

Dolunay Bisikletliler Kulübü gönüllerinin de katılımıyla tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlikte çocuklar hep bir ağızdan ‘Kanserle savaşıyoruz çünkü yaşamayı seviyoruz’ dediler.

Türkiye kök hücre bağışı konusunda dünyanın ileri gelen ülkelerinden birisidir diyen Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, bağış konusunda en büyük desteğin Türkkök aracılığı ile gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Malbora, ‘ Türkiye, dünyada bağışçı sayısı açısından 8. sıradadır ve birçok gelişmiş ülkenin bağışçı sayısı açısından ilerisindedir. Ancak Türkiye'deki kök hücre bağışı konusundaki asıl sorun, hasta ile donör eşleştikten sonra donör'ün vazgeçme oranıdır. Bu konuda lütfen bağışçı olma konusunda ki özverimiz, bir hastayla eşleştiğimiz noktada da vazgeçmemek olmalı, aynı şekilde dirayetli olmalıyız.’ diye konuştu.

Şu an tüm dünyada toplam 40 milyona yakın gönüllü var ve bunun 861 bini Türkkök çatısı altında Türkiye kökenli olarak bulunuyor.

Namık Kemal Yücel, Türkiye genelinde bisikletle dolaşarak farkındalık yarattığı ve kök hücre bağışına destek olarak çocuklara umut olduğu #herpedalbirumut projesini tamamladıktan sonra yine bisikletle Avrupa turuna çıkarak bu kez tüm dünya çocukları için çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.