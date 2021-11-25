40 bin sağlıkçı ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mülakat yapılmadan, KPSS puanına göre 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı paylaştı. 10 bin kişinin de sürekli işçi olarak kadroya dahil edileceği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak" bilgisini verdi.