ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, ilgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde sürdürülen takip sürecinde vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların Türkiye'ye ulaşmalarının ardından tedbir amacıyla karantinaya alınacağı ve sağlık süreçlerinin Bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceği ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin süreci yakından takip ettiği belirtilirken, kamu sağlığını korumaya yönelik tüm önlemlerin uygulanacağı kaydedildi.