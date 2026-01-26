Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Sağlık Bakanlığı'nın sigara ve tütünle mücadele planlarıyla ilgili, yasa ihlallerinin artışında asıl sorunun yürütme eksikliği olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Sağlığa Evet Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın sigarayla mücadelede yeni bir kanun hazırlığı yaptığı yönündeki haberler üzerine görüşlerini açıkladı. Dernek, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un açık ve kapsamlı olduğunu, sorunların kanunda değil uygulamada yaşandığını belirtti.

Açıklamada, 2009'dan bu yana kapalı alanlarda artan tütün ihlallerinin norm haline geldiğine işaret edilerek, yürütme eksikliği ve çelişkili genelgeler nedeniyle uygulamanın 'afaki ve güdümlü' hâle geldiği ifade edildi. Dernek, Türkiye'de tütün kontrolü politikasının bağımlılıkla mücadele eksenine kaydırılarak sağlık temelli yaklaşımın geri planda bırakıldığını savundu.

RUHSATSIZ ÜRÜNLERE GEÇİT VERİLMEMELİ

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: 'Kanun'un öngördüğü dumansız ve tütünsüz kapalı alanların uygulanması için yönetmeliklerle usul ve esasların netleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, TBMM'ye sunulacağı belirtilen yeni pakette, ruhsatsız ve üretim izni olmayan tütün ürünlerine yeşil ışık yakılmaması şarttır.'

Dernek, halk sağlığı temelli tütün kontrolünün güçlendirilmesi ve uygulamadaki boşlukların giderilmesinin, sigara ve tütünle mücadelede etkinliğin artırılmasında kritik olduğunu vurguladı.