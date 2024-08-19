Sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Türkiye, özellikle saç ekimi alanında dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, sunulan genel sağlık hizmetleri ve yüksek başarı oranları ile küresel sağlık turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline geldi.

ABD ve Avrupa’daki hastaların yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye, ileri teknolojisi ve yüksek standartlarda sağlanan tedavi hizmetleri nedeniyle tercih ediliyor.

Özellikle son dönemde ABD pazarından gelen talepte %23 oranında bir artış yaşanıyor. Bundan iki yıl öncesine kadar İngiltere’nin başını çektiği toplam talepte ise bu sene ABD’den gelen talep sayısının İngiltere’yi geçtiği gözlemleniyor.

Özellikle saç ekimi konusunda, tam teşekküllü hizmetler ve son teknolojiler, ABD'li hastaların çevrelerine Türkiye'yi sık sık referans göstermelerine neden oluyor. NBA yıldızlarından dünyadaki ünlü pop starlara kadar pek çok ünlü ismin ve sporcunun tercihi haline gelen Türkiye, küresel sağlık arenasındaki yerini genişletirken, ülkenin sağlık turizmi alanı da giderek güçleniyor.

SAÇ EKİMİNDE 2023 YILINDA YÜZDE 22'LİK BÜYÜME

Smile Hair Clinic Kurucusu ve Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Mehmet Erdoğan; Türkiye'nin saç ekim alanında global bir marka haline geldiğini vurguluyor. Dr. Erdoğan, “ABD'den gelen taleplerdeki artış, Türkiye'nin saç ekimi alanında kalitesinin bir göstergesidir. Ayrıca Avustralya gibi yeni pazarlarda da Türkiye'ye olan ilginin arttığı, sunulan hizmetlerin takdir edildiği görülüyor. 2023 yılında %22'lik bir büyüme kaydedilmesi, Türkiye'nin saç ekimi turizminde lider olarak güçlenmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Avustralya'dan Türkiye'ye gelen saç ekim hastalarındaki %53'lük artış da bu trendi sürdürüyor. Bu büyümenin 2024 yılında da devam etmesini bekliyoruz’’ dedi.