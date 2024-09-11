İstanbul Kadıköy'de ressam Hakan Mustafa Çelik'in 'Barikat' adlı kişisel resim sergisi 25 Eylül'e kadar sanat tutkunlarının ziyaretine açık olacak.İSTANBUL (İGFA) - Evrim Sanat Galerisi, ressam Hakan Mustafa Çelik'in “Barikat” isimli kişisel sergisi ile 2024 kış sezonuna 'merhaba' dedi.

25 Eylül'e kadar sanat tutkunlarının ziyaretine açık olacak sergide Çelik'in 49 adet akrilik tekniğiyle hazırlanmış eserleri yer aldı.

Yolun başlangıç ve bitiş noktaları olduğuna dikkati çeken ressam Hakan Mustafa Çelik, "Yolun şartları ve yapısı, insanlara ve coğrafyaya göre değişir. Yol varsa, her zaman engeller de olur. Bu engellerin çoğu plansızlıktan meydana gelir. Yolun güzergahı ya da malzemesi hatalı olabilir. Bazı zamanlar ulaşıma açık yolun kapatılması gerekir. Bunun için barikatlar kullanırız. Yol ileriki bir dönemde kullanılacağı için, geçici engeller ile yol kullanımı kısıtlanır. İletişim ve ulaşım kesilse bile emniyet sağlanmış olur. Bu sergide de kendi yolumuzu belirleyerek evrenimizi şekillendirmek istedik" diye konuştu.

Evrim Sanat Galerisi kurucusu ve yöneticisi Betül Ketenci ise, sezonun ilk sergisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ressam Hakan Mustafa Çelik’in kişisel sergisi ile 2024 kış sezonuna İstanbullu sanatseverlerle buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu sezon, birbirinden kıymetli sanatçıların sergileriyle sanat izleyicileriyle buluşmaya devam edeceğiz. Tüm İstanbullu sanatseverleri bekliyoruz" dedi.